國安法｜陳弘毅：一國兩制實施出問題　懷疑國安法能否對症下藥　

多名來自中國人民大學、北京大學、城市大學的學者及本地法律界代表，於上周五（11日）舉行線上研討會，就《國安法》對「一國兩制」及特區管治影響、人權保障等作討論。 港大法律學院教授、基本法委員會委員陳弘毅在會上稱，「一國兩制」的實施的確出現問題，偏離了原來的預設軌道，他對國安法能否對症下藥表示有所懷疑，認為政策不一定能解決問題。

《港區國安法》今年6月30日通過並實施，警務處國家安全處於翌日（7月1日）成立。（資料圖片）

研討會由中國人民大學「一國兩制」法律研究所、香港城市大學公法與人權論壇等主辦，基本法委員會委員韓大元、城大法律學院院長陳清漢等均有出席。

法學期刊《中國法律評論》引述陳弘毅於會上指，香港經歷過經濟低迷及佔中、反修例運動等的不安定，根本原因在於市民對特區政府的表現不滿；而去年以來的社會運動是很多問題所積累下的情緒爆發，亦反映了香港市民對於民主的渴求，但這些要求和中央對香港民主定下的界限之間有著矛盾。

陳弘毅對《國安法》能否對症下藥有所懷疑，稱政策不一定能解決問題，未來將會面對法院如何處理《國安法》案件、如何運用人權標準等的難題；即使並非《國安法》上的刑事案件，也存在衝突人權問題。

▼港版國安法實施後示威情況及被捕人士▼

人民大學副教授陳璇對照《國安法》與內地刑法，指出內地的《顛覆國家政權罪》，通常理解是採取暴力等不法的手段，使國家政權和社會主義制度歸於覆滅；從目前的案件可見，被告均涉及加入了以推翻現政權為目標的特定組織，並且形成了一套相對比較完備的施行顛覆活動的計劃和策略。

另外，他引用內地多個判例，指若基於認為司法或行政不公而洩憤等原因，在網絡上發布激烈言辭，而非勾連以顛覆國家為宗旨的組織、無證據顯示其言辭有實質顛覆意圖，法院往往比較謹慎，傾向認為不構成《煽動顛覆國家政權罪》。