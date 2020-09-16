健康碼原方案曝光　香港深圳每日各一萬名額 　旅客無份　

本港第三波疫情出現回落，特首林鄭月娥日前在記者會表示，未有推行健康碼的時間表，又指推出健康碼的關健是在於其他國家對香港是否有信心，不是港府「話推就推」。 據悉，健康碼能否成功再出台，關鍵在於內地政府。知情人士透露，內地政府「開價」希望香港做到連續21日零確診，惟港府認為難以做到，曾討價還價希望把門檻放寬至每日個位數確診個案，「別人覺得你連承諾盡做都不肯，結果雙方膠著。」

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香港疫情在六月中一度受控，曾連續多日出現零確診個案。消息人士透露，特區政府曾敲定於7月10日公布推出「健康碼」，以深圳為試點，香港和深圳每日各有一萬個名額，僅限特定群組申請，如商貿往來客、跨境學生以及跨境家庭，不包括旅客; 並在推出後再視疫情發展，逐步放寬至其他大灣區城市，包括澳門。

不料在7月10日公布日子之前幾天疫情突然反覆，每日確診數字由零星個案急增至雙位數，呈現第三波爆發的苗頭。結果當局於在7月8日決定急煞掣，在內部叫停「健康碼」計劃，直至近日因着疫情大幅緩和才開始見曙光。

「健康碼」申請人士在接受病毒檢測後，於出入境時將可豁免14日隔離檢疫。消息人士預計，政府日後再重推健康碼計劃時或會有所微調，但大框架仍是沿用7月「原方案」，即初期仍然只限因工作、學業、家庭需要往返深圳人士，「唔會好似以前咁，鍾意就上深圳食餐飯再返嚟。」當局主要考慮到，若然開放港人回內地旅遊，相對也要容許內地旅客來港，風險難以控制。

一直有協助跨境家庭的工聯會立法會議員麥美娟表示，希望能於中秋節前落實推出「健康碼」，讓跨境家庭成員團聚。她指，封關期間部份在香港營商的內地商人未能來港，導致在香港的生意投資停頓，盡早推出「健康碼」亦有助本地經濟恢復。