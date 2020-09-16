健康碼｜本地重返零確診　健康碼有望10月出台　黃國：宜先緊後鬆

第三波疫情爆發以來，昨日（16日）首現本地零確診個案，外界關注隨著政府進一步放寬社交距離限制，與內地的往來是否亦能逐漸恢復。特首林鄭月娥於昨日的記者會上表示，會爭取適當有序地通關，且港康碼亦早已一切準備就緒，但推出的關鍵在於內地及澳門對香港是否有信心。 據悉，港府近日已積極與粵澳兩地相討，爭取三地互認健康碼於十一黃金周前出台。身兼政協的工聯會理事長黃國表示，健康碼於10月有機會以「先緊後鬆」的形式出台，推出一定配額供有急切需要往返內地的港人優先辦理。就香港已完成全民檢測，黃國稱內地應該對港抗疫工作增加信心，「即使內地都並非百分百零確診」，相信健康碼可逐步推動。

身兼政協的工聯會理事長黃國表示，健康碼於10月有機會以「先緊後鬆」的形式出台。（資料圖片）

一直積極推動健康碼的黃國表示，在健康碼於7月即將出台之際，本地爆發第三波疫情，令內地擔心個案會由香港輸入；香港完成全民檢測後，內地方面應會較為心安。黃國指出，大批需頻繁往返中港兩地的市民飽受封關之苦，建議先讓有急切需要的港人，包括需回港覆診、家人患重病、或從事兩地生意的市民取得健康碼，待疫情穩定再擴大配額，最終目標是恢復經濟活動及日常生活。

但他亦指出，內地目前對港人的警戒級別頗高，如日前進一步收緊對中港跨境司機的安排，只可即日往返廣州，「連屋企都唔俾番」，妻離子散，料全民檢測能降低內地戒備。

林鄭月娥昨日表示，會爭取恢復跨境及國際出行，包括推出粵港澳三地互認健康碼，及與外國商討組成「旅遊氣泡」，使航空、酒店及旅遊等各項活動可以盡快恢復。惟她強調，需要做到令其他地區對香港有信心，將香港視為低風險地區，才可相互認可豁免檢疫。

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