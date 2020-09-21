麥美娟憶禮賓府事件：當日鬧咗好多人　質疑林鄭無社交生活

2019年9月4日，行政長官林鄭月娥在民間千鈞壓力下，終正式宣布撤回修訂《逃犯條例》。當日中午她急召全體建制派議員上禮賓府會面告知決定，令一直配合政府力推修例的建制派淪為左右不是人。傳媒事後報道，席間工聯會麥美娟怒斥林鄭強硬推動修例，氣上心頭之際更以粗言質問林鄭，「剛烈」形象一夜之間深入民心。 麥美娟在她的立法會辦公室內接受《香港01》專訪，重談當日「禮賓府事件」始末，直認不諱表示當日不止罵一個人，「邊個企喺我附近，都有被我鬧。」麥又稱無悔當日聲討政府，唯一感委屈是事件爆光後被指「怕輸」，實因政府不只一次在政策上突然轉軚，令建制派累積不滿良久。

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「我當日不止罵一個人，罵了很多人。」麥美娟憶述，閉門怒轟林鄭消息後，大家步出禮賓府時，有建制派議員私下跟她說，她說的都是建制派的心底話。惟麥美娟對同僚這個「讚美」不僅不受落，更感反感，正色道:「我聽到人們這樣說，我就說『那你入去（禮賓府）講吖嘛』，個個都說你講出我們心聲，那你們可以說的時候為什麼不說？這是最令我勞氣。」

「要出言批評便不會有顧慮」

事件傳出後，持續一段長時間成為政界中人茶餘飯後的「花生」話題，在建制派泛起波瀾，若時間可以倒流，會否「收收火」？ 麥美娟說，既然要出言嚴厲批評，便沒有特別顧慮，「如果事情太離譜、或者觸碰到底線，我也不會理了。」她不點名批評有部份建制派看重虛銜，不敢直諌政府，「怕講完唔知會點，會唔會無咗個名後面啲「ABCDE」，英文字對某啲人嚟講好緊要，我沒所謂。」所謂英文字，即是俗稱「荷蘭水蓋」勳章及榮譽稱號。不少人關心她「直犯龍顏」有無後果，她大笑稱：「無！無被人搞，無被人整。」

6.9百萬遊行前已提醒事態嚴重: 政府唔聽、唔信

「我當日好嬲，因為整個（修例）過程處理差到不得了！」她說眼見政府數月以來一直挨打，毫無反擊之力，「（政府）又一直以為自己去到最後會贏，憑咩呢？」麥表示，修例風波爆發前，政府已經在撤回三隧分流方案、收緊長者綜援門檻等議題上屢次點起火頭，令建制派累積不滿良久。

「6月8日已經提醒過，6月9日（遊行）會很多人，但係（政府）唔聽、唔信。」麥美娟嘆謂，但凡政府有派人在地區工作都可以捉到社會風向。她憶述，有兩個「闊太」友人不約而同向她提及子女要在6.9當日上街，「他們的子女平時都不問世事，也要上街，你已經可以嗅出味道。」結果麥美娟的預感成真，而「不聽、不信」的政府落得焦頭爛額的收場。

質疑管治班子離地: 究竟佢哋有冇社交生活

麥美娟直批管治班子，從特首到司長都離地萬丈，經歷修例風波後尤甚。「究竟他們有沒有社交生活？他們會落街嗎？有沒有朋友呢？我猜想特首自去年修例風波開始，都不會出街用膳。到底她的衣服在哪裏買？她會去逛街嗎？」

她續指，「去街你會認識售貨員，見到很多人，見到社會不同階層的朋友，接觸不同的人，聽到很多聲音，以前你逛街到處都很擠迫，現在整條街只有你，就知道市道有多差。」

她認為修例風波未嘗不是好事，可以逼使建制派與政府面對現實，坦誠地檢討過往一貫做法是否太落後脫節，「以往有很多事情，大家不是不曉得，只是長久積壓，沒有人有魄力去解決。」

後記:

麥美娟的「禮賓府事件」一度在成為政圈茶餘飯後話題，期間還爆出另一小風波。話說金融服務界立法會議員張華峯在監警會會議上，與監警會主席梁定邦閒聊事件時忘記「熄咪」，指麥美娟在禮賓府內批評林鄭，曾出言「X你老X」，在錄音中稱麥為「嗰個女仔」，更把禮賓府誤稱為「迎賓館」，又指麥美娟為推《逃犯條例》押上政治生涯。

張華峯錄音流出後，麥美娟從未直接承認曾講粗口。是次訪問中，麥美娟重談事件，指其實張華峰當日並不在場，對方事後有向她道歉，「我說不要緊肥老闆，但你以後要記得我的名字，我叫麥美娟，還有當天開會的地方叫禮賓府。」麥美娟說完後哈哈大笑。