AO筍工｜葉劉教路三招考AO　籲勿為高薪：非真心效忠特區難走得遠

政府宣布展開本年度招聘工作，包括聘請45名政務主任（AO）、180名二級行政主任（EO II），其中AO起薪點高達每月55,995元，可說是「疫市荀工」。AO向來被視為「高官搖籃」，包括特首林鄭月娥在內的現屆政府高官，都是AO出身，究竟考AO有什麼地方需注意？ AO出身、在官場打滾多年的新民黨主席葉劉淑儀表示，有意投考者需灰面試時展示獨立思考能力，亦要管理好自己的社交網絡。 她特別提到，公務員事務局要求公務員入辭職時，要宣誓擁護《基本法》和效忠香港特區，投考AO者必須考慮自己是否真心擁護特區政府，「唔好諗住為份糧去考，否則就算考到都唔會長遠！」

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葉太：AO「賺頭蝕尾」不及私人市場

《香港01》向被視為年輕人「跑道」的葉劉淑儀請教投考攻略，葉太指，投考AO者生需要分別接受中英文筆試，但關鍵是面試及小組討論，過程主要考核考生獨立思考能力、邏輯推理，「唔會真係問咁蠢嘅問題，唔會問你是否真誠擁護《基本法》。」

至於考生私下在社交平台上的言論會否納入審查範圍，葉太表示，過去政府只會審查考生是否曾有刑事紀錄，「而家世界變咗好多，相信現時政府請人一定會好小心」，言下之意，考生可能需要管理好社交網絡。

葉劉續指，政務官看似薪高糧準，實則「賺頭蝕尾」，首長級職位人工不及私營機構，當年入行時上司亦寄語她做政務官最重要有服務市民的心，「唔係有抱負就唔好去考。」

▼政務官出身的現屆問責官員▼

去年爆修例風波 AO投考人數跌兩成

政府昨日起招聘四個公務員職系，合共244個名額，其中政務主任（AO），計劃招聘45人，入職時的起薪點已達總薪級表第27點，即月薪達55,995元，而頂薪更高達每月110,170元。申請人需持有香港任何一所大學頒授的一級或二級榮譽學士學位，或具備同等學歷；二級行政主任（EOII）空缺有180個，起薪點為31,750元。另外聘請4名二級助理貿易主任及15名二級運輸主任。

上述4個職位的申請日期為即日起至10月9日下午5時，所有符合有關入職條件的香港特別行政區永久性居民均可投考，而現正修讀大學學士學位的應屆畢業生也可提交申請。

根據資料，去年申請政務主任職系人數大跌兩成，少3000人，平均僅267人爭一席位；二級行政主任職系申請人數亦大減4000或跌一成八，平均逾百人爭一席位，當時有分析指反修例事件爆發，令部分大學生對加入政府卻步。

今年9月，公務員復工情況。 （資料圖片／羅君豪攝）

公務員入職需宣誓效忠特區

值得注意的是，公務員事務局今年7月建議，今年7月1日起入職的公務員，均須簽署文件確認擁護《基本法》和效忠特區。現職公務員方面，當局建議先安排部分人宣誓或簽署文件，包括日後獲推薦晉升較高職級的公務員，在政府決策過程擔當重要角色的公務員，以及職級較敏感的公務員，例如紀律部隊人員、政務主任、新聞主任、律政人員等。