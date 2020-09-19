公務員筍工｜工人月薪1.4萬須小六學歷　另一空缺2.1萬元毋須學歷

受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，本港失業率高達6.1%，一工難求。港府近期招聘多個公務員職位，當中有多個職位對學歷要求只為小六，甚至毋須任何學歷。 地政總署、漁農自然護理署亦招聘工人職位，每月薪酬由13,730元起，當中漁護署的一級工人空缺，列明必須完成小六課程，即毋須中學學歷也可申請，月薪起薪為14,620元。 衞生署正招聘殮房服務員，每月薪酬由21,340元起，屬長工職位，工作為接收交往殮房的屍體、協助法醫科醫生解剖屍體等。該職位對學歷沒有要求，但需測試《基本法》知識。

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殮房服務員須於打風、騷動時候命

衞生署殮房服務員職位由上周五（11日）起刊登，截止申請日期為下周四（24日）。薪酬由每月21,340元起，至24,070元。工作負責接收交往殮房的屍體；搬運及貯存殮房內的屍體，並安排死者家屬辨認、申領及移離屍體；負責剖驗屍體前的預備工作及事後清潔；以及負責殮房的一切清潔工作。

該職位工作時須穿著制服，亦須通宵輪班工作；並須於颱風、騷動及其他緊急事故期間候命及執行職務。

申請人必須能提起及搬運包括屍體之重物；亦須能操流利廣東話，閱讀及書寫簡單中文，以及閱讀及書寫簡單英文。另外，申請人必須有能力勝任殮房工作，最好具備兩年在醫院或政府診所工作的經驗。

漁護署一級工人申請人須具備包括照料植物等技能。（資料圖片／洪嘉徽攝）

申請漁護署一級工人須完成小六課程

另外，漁農自然護理署亦招聘一級工人，截止申請日期為下周五（25日）。每月薪酬為14,620元至17,870元。根據不同分署有不同職責，例如農業分署需負責與種植作物有關的體力勞動工作；農場或辦公室的清潔及一般保養維修工作等。該職位可能須在交通不便的偏遠地區工作，亦需穿着制服；以及在惡劣天氣或颱風期間當值。

申請人必須完成小六課程，或具同等學歷；亦須具備下列一種或以上技能，包括照料植物或保養郊野康樂設施；處理、約束或捕捉動物；與捕魚和養魚相關的工作；種植作物。該職位亦必須能以廣東話或中文及簡單英語溝通，閱讀簡單中文及簡單英文，以及書寫簡單中文或簡單英文；應徵者亦須通過技能測試。

今年9月，公務員復工情況。 （資料圖片／羅君豪攝）

申請人或需考《基本法》知識

地政總署亦招聘二級工人職位，每月薪酬由13,730元至16,175元，亦無學歷要求，但須通過技能測試。入職條件只須能以中文和簡單英文溝通、閱讀簡單中文和簡單英文，以及書寫簡單中文或簡單英文。該職位主要負責一般體力勞動工作，如搬移辦公室家具或器材、上落貨倉物料、補充蒸餾水、茶房及清潔服務等；亦須負責信差職責，包括專人送遞或收發文件及檔案，以及其他郵寄服務等。該職位的截止申請日期為9月30日。

以上職位附帶福利包括有薪假期、醫療及牙科診療。申請表格可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，以親身或郵寄方式遞交；亦可於網上提交申請。

當局又指，為提高大眾對《基本法》的認知和在社區推廣學習《基本法》的風氣，政府會測試應徵公務員職位人士的《基本法》知識。但只會在兩位申請人的整體表現相若時，政府才會參考申請人在基本法知識測試中的表現。