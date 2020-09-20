延任民調明展開　胡志偉稱民意難料：留守可頂住建制清算612基金

民主黨委託香港民意研究所就延任問題進行民調，明天（21日）正式展開，為期一服。民調開始前夕，民主黨主席胡志偉接受《香港01》查詢時指自己沒有「水晶球」，難言現時民意的走向和轉變，坦言不容易將一些固定看法在短時間內逆轉。 胡志偉指，在去留辯論過程中，不少民主派支持者一開始考慮較多情緒因素，到現在會檢視各方理據，他對此表示樂見。

胡志偉今日到政總示威。（盧翊銘攝）

去留民調周一展開，透過電話隨機抽樣方式，訪問參與民調的15名民主派議員的支持者，若逾半支持者支持或反對議員留任，議員需服鷹結果，民調樣本為2400人。

最後一場公開辯論已在上周五舉行，被問到如何研判當前民意，胡志偉稱難言民意走向，坦言不容易將一些固定看法在短時間內逆轉。他提到，在去留辯論過程中，不少民主派支持者一開始考慮較多情緒因素，到現在會檢視各方理據，「無論如何，能夠令去留辯論由過往大家只睇情緒反彈，去到今日大家睇理據，最終無論我哋做乜決定，都係幫到件事。」

指留守可阻建制用特權法「大清算」

經民聯梁美芬去年提出以《立法會（權力及特權）條例》，要求成立調查委員會，調查社會騷亂的前因果、外部勢力干預、示威資金和物資來源等。民主黨林卓廷近日就此與梁美芬激辯，指若有關提案獲通過，立法會可要求「612基金」、「星火同盟」等交出資料，任何捐款人及受助人都可能受影響，涉事人士如拒絕提供就有刑事責任，故民主派留守議會能「頂實大清算」。

胡志偉同意林卓廷的說法，指民主派若離開議會，建制派可有效地展開「打壓」工作，製造他們想要的事實，將調查委員會作為大清算的工作。胡志偉指，若民主派留在議會，可「頂著」調查委員會的工作，令相關進度「無得行咁快」。

對於有「杯葛派」區議員發起《杯葛違憲議會 拒絕非法委任》聯署，胡志偉表示，「杯葛派」就他們的立場表達意見是正常和可理解。