延任民調周一開打　尹兆堅研判民意五五波　嘆議會防守線被看輕

民主黨早前委託香港民意研究所就延任問題進行民調，民調下周一（21日）展開，最後一場公開辯論將於明天舉行。民主黨副主席、立法會議員尹兆堅今天（17日）表示，相信支持和反對延任的民意已經成型，研判正反民意的比例為「五五波」。 尹兆堅表示，在整個延任的討論過程中，社會對撤出議會的「結果論」關注度相當少，令他感到遺憾。尹兆堅解釋，建制派已準備在未來一年通過多項民主派反對的議案，包括明日大嶼、修改《選舉條例》容許大灣區投票等，若民主派撤出議會，這些法案將在議會無聲無息地通過，整個民主派的政治版圖勢將大洗牌，慨嘆「全線政治版圖一、兩個鐘就會大變天…點解睇議會防守線睇得咁輕？」

尹兆堅坦言現時網上討論延任問題已較淡靜，支持和反對延任的民意已經成型，研判正反民意的比例為「五五波」。（吳倬安攝）

理解杯葛派感躁動

民主黨主席胡志偉與尹兆堅今天與傳媒茶敘，尹兆堅坦言現時網上討論延任問題已較淡靜，支持和反對延任的民意已經成型，研判正反民意的比例為「五五波」。尹兆堅指出，在整個討論過程中，講道理較少、情緒主導較多，他坦言理解為何民主派內有支持者感到燥動，「喺呢個氣氛之下，每個星期兩、三個被無理拘捕，點會唔躁動？」

胡志偉表示，透過民調解決延任爭議是無選項之中的最佳選項，也是讓民主黨捲入群眾的起步點，但承認難以透過一次民調便能解決泛民與本土抗爭派的分岐。胡志偉進一步解釋，泛民、抗爭派之間的分岐不是原則性分岐，而是策略和戰術上的分岐。胡志偉補充，在整個延任討論中，兩派也要向公眾交代「下一步是什麼」（What's next?）的問題。

論與抗爭派分岐 胡：只是策略和戰術上的分岐

尹兆堅補充，整個延任討論過程中出現了「聚錯焦」的情況，指延任問題只是一個短暫的過渡狀態，並非一個終局，認為需聚焦討論長遠議會陣線的功能和角色。尹兆堅續指，社會對撤出議會的「結果論」關注度相當少，令他感到遺憾。尹續指，撤出議會不只影響傳統泛民，也影響到抗爭派的抗爭空間，當中包括明日大嶼、透過特權法調查反修例運動作「大清算」、修改《選舉條例》容許大灣區投票，若民主派撤出議會，這些法案和議案將會為一、兩個小時快速地在立法會通過，民主派在立法會選舉和區議會選舉將會因修改《選舉條例》而大敗，政治版圖勢將會大洗牌。

尹兆堅承認，即使留守議會也「唔敢講一定反對得到」，但過往民主派在議會以技術、道理等種種可行辦法表達反對聲音，為政權加重時間和成本，又指這一屆議會已是「抗爭意志最強」的一屆，「小小嘅我（尹）都有六條罪，議會同事都唔會錫身，激進派做嘅嘢我都做晒。」

胡志偉主動提到，有不少人仍以為他被黨內元老垂簾聽政，但他強調並非事實。（吳倬安攝）

胡志偉：元老並無垂簾聽政

十年前，民主黨進入中聯辦談判，成為數年前傳統泛民與本土派分裂的一大導火線，後遺症在這場延任辯論依然揮之不去。胡志偉坦言，若民主黨承受批評後，能令要解決的問題有所改善，該黨願意承受。

尹兆堅則以「Perception is reality（人的看法成就事實）」和「Actions speak louder than words（事實勝於雄辯）」回應。他指民主黨作為一傳統老牌政黨，市民以放大鏡看著該黨是可理解的，「一定有人支持、有人反對」，若市民仍對民主黨不信任，該黨只能加把勁。尹兆堅相信日久見人心，該黨議員在過去一兩屆議會的努力，也讓不少人對民主黨改觀，但承認市民對許智峯、鄺俊宇等議員的支持，有時未能令市民對民主黨「整支旗」改觀。

胡志偉主動提到，有不少人仍以為他被黨內元老垂簾聽政，但他強調並非事實，民主黨所有決定也是由他領導的領導層作出，又認為民主黨在抗爭上已有提升，至於能否到達市民滿意的水平，則由市民自行評價。