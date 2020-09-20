12港人潛逃｜家屬到警總報案　促交代海巡及雷達紀錄釐清被捕位置

12名港人疑潛逃台灣時被中國海警截獲，目前扣押在深圳鹽田區看守所，12人涉嫌偷越國家邊境犯罪，被公安局採取刑事拘留強制措施，部分被捕者家屬今日（20日）到警察總部報案，《香港01》將提供直播。 協助家屬的本土派鄒家成指，家屬委託的律師未能探訪被捕者，質疑當局稱12人安全是否屬實，故今日到警總報案。他要求政府派員面對面探訪12人，確保他們安全，又要求海事處公開交代雷達資料、被截獲位置等。立法會議員朱凱廸指，12名港人在哪個水域被截獲是案件關鍵因素，要求海事處交代詳情。 其中一名被捕者的李子賢父親稱，8月底曾向警署報案，希望政府「幫我搵返個仔返嚟」，又指即使不能探訪，亦希望當局可提供被捕者的最新相片或信件。

提四點要求 促政府派人面對面探訪

鄒家成、朱凱廸和大律師鄒幸彤今天下午陪同多名家屬到警總報警，包括鄭子豪、李子賢的父親、鄧棨然的弟弟。鄒家成指，現時12港人的資訊只是由中國政府單方面發布，公安有否進入香港海域執法等情況至今仍未查明，因此他們協助家屬報案，希望查明真相。

鄒家成稱，事件涉及公眾利益，故提出四點要求，包括要求警方交代12港人被捕時的地點、時間、人物和過程；拘捕過程中有否對被捕人造成傷害；要求海事處提供當天的巡邏路線及被截船隻的雷達資料；要求政府派員面對面探訪12港人，確認他們情況，並確認12港人能夠委托律師。

朱凱廸則指，海事處的雷達全日24小時監察香港水域，根據過往的海難調查報告，船隻的位置和路線非常清晰，認為海事處有大量資料未向公眾披露。

其中一名被捕者李子賢的父親稱，8月28日上午曾到香港仔警署，警方聞悉報警內容有關李子賢後，即向他表示李子賢已被公安局拘留。他續稱，當天下午有兩名警員到其寓所，將信件交給他，信件提及其兒子已被內地公安拘捕。李爸爸指，希望政府「幫我搵返個仔返嚟」，即使不能探訪，亦希望當局可提供被捕者的最新相片或信件，又指希望內地可以給予其兒子應有的權利和保障。

▼12被捕港人家屬記者會情況▼

+ 2 + 2 + 2

家屬稱警有兒子Whatsapp紀錄 擔心被「賣豬仔」

另一名被扣押者鄭子豪的父親指，8月26日曾到荃灣警署報警，稱當時警方拿出一部智能電話，電話是他與兒子的失蹤Whatsapp對話紀錄，其中兒子向他說出外釣魚，鄭爸爸質疑為何警方為取得他們的對話紀錄，擔心警方與內地政府串通，將12港人「賣豬仔」給內地。

鄧棨然弟弟表示，既然政府經常指12港人被捕是內地司法管轄區發生的事情，認為香港亦可以盡香港作為單一司法管轄區的責任，盡能力調查在香港司法管轄區所發生的事，例如海事處可提供相關雷達資料。

李家超昨稱被捕者已選律師 家屬質疑「官派律師」

保安局局長李家超昨日（19日）表示，12名港人身體狀況良好，現時已按當局提供律師名單揀選兩名代表律師，並已向內地跟進律師資料，供被捕人家屬聯繫。

對於部分被捕人家屬要求當局提出證據，確認當事人事發時位置及是否安全，李家超強調，特區政府無探視權，恐怕未能處理。至於能否提供律師予家屬聯繫，李家超指，政府已經將要求向當地的執法部門反映，但當地執法部門須按自己法規辦事，強調港府要尊重內地做法。

被捕人士的家屬在Facebook專頁「12港人關注組」發聲明，指對於李家超的說法感到錯愕嘩然，強調早前已多次表明拒絕「官派律師」，促請當局立即讓家屬委託的律師面見被拘留者。