政壇諸事町｜何君堯發聯署改司法制度　麥慶歡：不宜施壓司法機構

最近法院就社會運動案件的判決，引起不同陣營的意見。立法會議員何君堯早前發起「KOL推動：改革司法制度。全民聯署」。曾參選挑戰法律界立法會議員郭榮鏗的執業大律師麥慶歡表示擔憂，她在facebook稱，不應用政治運動方式達成良性司法改革的目標，希望與何君堯作理性討論。

曾參選挑戰法律界立法會議員郭榮鏗的麥慶歡表示，不應用政治運動方式達成良性司法改革的目標，希望與何君堯作理性討論。（資料圖片）

麥慶歡認為，應理性對待法官的判決，不應將司法機構當磨心，若案件當事人對裁決不滿可提出上訴，而司法機構亦設有機制處理法官的投訴，故不宜由政治人物發動社會運動方式向司法機構施壓。

她強調不同案件涉及的事實證據和法律理據都各有不同，不能一槪而論，「只是訴諸情緒，根本不能客觀處理司法改革的爭議。」麥慶歡擔心，若由這種施壓方式風行，對司法機構作激烈的情緒投射，香港會進一步失去理性對話、重新出發的空間。

51歲的麥慶歡在深圳農村出生，16歲來到香港，曾擔任信差和空姐，其後在城大和北京大學取得法學士學位，在港大取得法碩士學位，現為香港執業大律師。她曾在去年７月，參與由經民聯立法會議員梁美芬發起譴責「暴徒」衝擊立法會的聯署。