施政報告｜何君堯倡合併《港台》及政府新聞處　助支援政府施政

特首林鄭月娥新一份《施政報告》將於下月14日出爐，多個建制派政黨近日分別與行政長官會面並提交多項意見。立法會建制派議員何君堯提出15項重點建議，針對司法、教育、經濟等，要求重啟《基本法》23條立法，以及提出合併《香港電台》及政府新聞處。

何君堯建議政府改革合併政府新聞處及《港台》。（資料圖片）

何君堯建議政府改革合併政府新聞處及《港台》，利用其影響力作政府喉舌，支援特首及政府的工作。

另外，何又提出政府須啟動司法改革，並指現屆首席法官馬道立並未就社會運動而建立相關的量刑指引，建議特首林鄭月娥正視問題，又提出可建立法官「學分制」，同時亦要參與「國情班」，了解中國的司法制度。另外又建議改革選管會制度，引入電子投票系統，以及設境外投票站。

經濟方面，何君堯建議財政司司長考慮拓寬現有稅基，重置遺產稅，設立資產增值稅及商品和服務稅。因應目前市民受疫情影響，何君堯認為政府可活化現時的強積金制度，讓市民可於退休前使用部分強積金購買醫保，取締現時的自願醫保計劃。

其他建議包括：強化公民教育、增加過渡性房屋、於大灣區設立知識城項目及青年創業基地，鼓勵青年到中國內地發展，設疫情永久隔離及緩衝中心、開拓更多旅遊景點、迎接從美回流的中資公司等。