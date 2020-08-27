立法會延任｜何君堯列13名現任議員名單　促特首取消其延任資格

全國人大常委會日前決定現屆立法會延任不少於一年，解決立法會真空期。立法會議員何君堯今（27日）召開記者會表示，如果議員觸犯嚴重罪行，不應獲得延任，稍後會去信特首林鄭月娥表達意見。

何君堯認為不應獲延任的名單共有13位議員，包括早前被DQ的4名民主派議員，分別是公民黨郭榮鏗、楊岳橋、郭家麒，以及會計界梁繼昌。何君堯認為，4名議員涉「不可能真誠擁護《基本法》」被選舉主任DQ，失去下屆證法會選舉參選資格，原則上亦沒有資格延任本屆立法會。

名單上誤把公民黨譚文豪當成被DQ的民主派議員之一，《蘋果日報》記者提出內容出錯後，何君堯表示會再查證有關內容。

其餘被列入名單的立法會議員包括涉佔中案被判囚的公民黨陳淑莊、專業議政邵家臻，昨日被捕的民主黨許智峯、林卓廷，以及熱血公民鄭松泰、民主黨鄺俊宇、土地正義聯盟朱凱廸。



有記者問道，人大為最高權力機關，今次的意見是否企圖挑戰人大決定，何君堯解釋，人大決定只訂明現屆立法會續任不少於一年，直到新一屆立法會誕生，就算全體議員可自動延任，亦沒有阻礙特首DQ議員的權力，認為特首作為中央政府的代表，有責任捍衛《基本法》。

涉撞倒少女的士司機稱沒有收取捐款

早前涉嫌撞倒23歲少女的的士司機鄭國泉亦有出席記者會，並稱許智峯早前提出私人檢控令他心靈受創、生活拮据。翻查資料，「守護香港大聯盟」去年曾為鄭發起募捐，共籌得逾52萬元，鄭國泉對此表示，不曾收取捐款，並已向破產管理處申報，又重申沒有蓄意撞向該名少女，不會為此道歉。