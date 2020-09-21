12港人涉潛逃｜警方: 當日未有發現任何內地海警船進入本港水域

12名港人疑潛逃台灣時被中國海警截獲，目前扣押在深圳鹽田區看守所，被控涉嫌偷越國家邊境犯罪，部分被捕者家屬到警察總部報案，要求政府派員面對面探訪12人，確保他們安全，又要求海事處公開交代12港人被截獲的位置和船隻雷達資料等。 警方20日晚發聲明表示，於八月二十八日循相互通報機制，接獲內地執法部門通報，於八月二十三日在內地水域拘捕十二名港人，涉嫌非法入境内地（偷越國(邊)境罪），內地執法部門正依法處理。 警方又稱，八月二十三日上午的航行監察系統記錄，未有發現任何內地海警船進入或停留本港水域。

12名港人被內地拘留，9月12日，其中6名港人的家屬開記者會。

警方聲明表示，在接獲通報後，警方即時通知被捕人士家屬，並向家屬提供向特區政府求助的渠道。相關部門會繼續與當事人家屬保持緊密聯繫，跟進事件，以提供適切協助。

聲明稱香港警方亦正積極與內地執法部門聯絡，了解案件進度，適時作出跟進。目前並未收到進一步資料。

聲明又表示，因應公眾關注，水警指揮及控制中心曾檢視八月二十三日上午的航行監察系統記錄，未有發現任何內地海警船進入或停留本港水域，當天上午亦未有接獲任何上述報告或市民求助。水警全天候在本港水域內執勤，為市民提供服務。惟水警輪日常調配涉及行動細節，不宜公開。

警方強調該十二名港人被內地執法部門拘捕，行動與警方無關。

另外，灣仔警署今日（九月二十日）接獲一名女子報案，指有六名港人被內地執法機關拘留，報案人要求警方提供協助。警方會與相關部門繼續跟進事件。