12港人涉潛逃｜鄒幸彤批未成年者被派律師不當　2律師正申公證書

12名港人涉潛逃前往台灣時被中國海警拘捕，目前被拘留在深圳鹽田區看守所，其家屬委派的內地律師被當局以當事人已聘請律師為由，拒絕讓律師與被捕者會面。保安局局長李家超昨天（19日）接受《無綫新聞》訪問，被捕者已按內地當局提供律師名單，各自揀選兩名代表律師。 有份協助12港人家屬的大律師、支聯會副主席鄒幸彤表示，12港人家屬委託的內地律師至今仍未能與被捕者會面，李家超口中所講的只是「官派律師」，家屬對此並不知情。鄒幸彤指，12港人當中包括未成年人士，例如16歲的黃臨福，指未成年人士在家屬不知情的情況下被委派「官派律師」，形容情況「一定有問題」，政府和相關部門需交代。

+ 4 + 4 + 4

根據駐京辦在網上刊載的《被拘留、逮捕者有關的內地刑事法律、法規實用資料》文件，當中提到：「對於未成年人刑事案件，在詢問和審判的時候，應當通知未成年犯罪嫌疑人、被告人的法定代理人到場。無法通知、法定代理人不能到場或者法定代理人是共犯的，也可以通知未成年犯罪嫌疑人、被告人的其他成年親屬，所在學校、單位、居住地基層組織或者未成年人保護組織的代表到場。」

鄒幸彤提及，李家超口中所講的只是「官派律師」，家屬對委派律師的情況毫不知情，又指未成年人士在家屬不知情的情況下被委派「官派律師」，形容情況「一定有問題」，政府和相關部門需交代。

鄒幸彤提到，有兩名律師正申請公證書，嘗試接觸被捕人士。鄒幸彤指出，若被捕人已安排了兩名律師，就不能向委聘其他律師，若要委聘另一律師，就需解聘本身的律師。

鄒指出，12名港人於8月25日被刑事拘留，根據內地《刑事訴訟法》的規定，公安局的拘留期限為三十天，三十天需要向檢察院申請逮捕，檢察院需在七天內決定是否逮捕嫌疑人，若檢察院決定不逮捕嫌疑人，就要將他們無罪釋放；若檢察院決定逮捕，則需再被拘留，當中再有設偵查期限等，相信屆時被拘留的時間「就會好耐」。因此，12港人被逮捕前的拘留時限為三十七天，10月1日為限期。