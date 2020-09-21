施覺民辭終院法官疑因國安法　張達明指事件不尋常：司法響起警號

政府上周五（18日）刊憲撤銷委任終審法院非常任法官施覺民，較原定的委任期時限提早約兩年，特首辦當時回應指，施覺民於本月2日提出辭任，但就未有提及原因。澳洲廣播公司（ABC）報道，施覺民辭職的決定與《港區國安法》的內容有關。 港大法律學院首席講師張達明今天（21日）接受電台節目訪問時表示，施覺民辭職一事令人感到非常憂慮，指事件有多個不尋常位，包括政府未有交代法官辭職原因、司法機構未有事件作進一步講解，同時政府未有好像當其他公職人員任期完結後，表揚他們對香港的貢獻。

張達明認為，事件無可避免影響國際對本港司法獨立的信心。（梁鵬威攝／資料圖片）

張達明指，正常而言，終院非常任法官很少因健康理由以外辭任，而無講辭任原因，指施覺民辭任是首次有非常任法官因非健康或不公開的原因辭職。他認為，司法機構未有就事件作出進一步講解，情況不尋常，而特首僅透過刊憲公布，過往公職人員任期完結後，政府通常會發稿表揚對香港貢獻，情況也是不尋常。

張達明認為，事件無可避免影響國際對本港司法獨立的信心，坦言不希望再有法官辭職。張達明直指，事件為香港司法獨立響起一個很大的警號，認為若中央希望保住香港的法治，則應做回一些正面的事。