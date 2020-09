施覺民辭任終院非常任法官　媒體：決定與國安法內容有關

終審法院非常任法官施覺民的委任今早(18日)獲政府刊憲撤銷,較原定的委任期時限提早約兩年。特首辦回覆指,施覺民於本月2日提出辭任,但就未有提及原因。

澳洲公民施覺民接受澳洲廣播公司(ABC)訪問時直言,辭職的決定與《港區國安法》的內容有關(related to the content of the national security legislation)。

特首林鄭月娥於本月1日向傳媒表示,香港沒有「三權分立」,行政、立法和司法機關是互相制衡和配合,最終三個機關都要透過政長官向中央政府負責。ABC記者Stephen Dziedzic於Twitter撰文,確認施覺民請辭的消息,並指施選擇在林鄭聲稱香港無三權分立的翌日辭職,但不清楚當中是否有關係。