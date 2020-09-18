施覺民辭任終院非常任法官　媒體：決定與國安法內容有關

終審法院非常任法官施覺民的委任今早（18日）獲政府刊憲撤銷，較原定的委任期時限提早約兩年。特首辦回覆指，施覺民於本月2日提出辭任，但就未有提及原因。 澳洲公民施覺民接受澳洲廣播公司（ABC）訪問時直言，辭職的決定與《港區國安法》的內容有關（related to the content of the national security legislation）。 特首林鄭月娥於本月1日向傳媒表示，香港沒有「三權分立」，行政、立法和司法機關是互相制衡和配合，最終三個機關都要透過政長官向中央政府負責。ABC記者Stephen Dziedzic於Twitter撰文，確認施覺民請辭的消息，並指施選擇在林鄭聲稱香港無三權分立的翌日辭職，但不清楚當中是否有關係。

郭榮鏗預料，施覺民可能不會是最後一個辭任的外籍法官。（資料圖片／梁鵬威攝）

郭榮鏗料陸續有外籍法官離任

法律界立法會議員郭榮鏗稱，若ABC引述的原因屬實，施覺民可能不會是最後一個辭任的外籍法官，預料會陸續有來。對於林鄭聲言香港沒有三權分立，郭榮鏗認為自然會讓人質疑司法獨立是否仍然存在，「對於外籍法官打個突」，亦是國際社會對香港法治的信心、對香港作為國際法律中心，帶來沉重的一擊。

特首林鄭月娥去年7月接納終審法院首席法官建議，將施覺民的終院非常任法官任期延續3年，至2022年7月29日，惟施覺民最終於今年9月2日離任，較原定期限提早近兩年。