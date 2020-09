港府：施覺民辭任終院非常任法官沒提原因　特首按既定做法處理

終審法院非常任法官施覺民本月2日提出辭任,昨(18日)獲政府刊憲撤銷,施覺民接受澳洲廣播公司(ABC)訪問時直言,辭職的決定與《港區國安法》的內容有關(related to the content of the national security legislation)。

政府發言人今(19日)回覆傳媒查詢時指,施覺民法官沒有提及辭任原因,又指根據《香港終審法院條例》(第484章)第14(5)條,終審法院非常任法官可隨時以書面通知行政長官而辭職,並無諮詢或批准程序。按既定做法,行政長官作為委任者行使權力撤銷有關委任及刊登憲報。

發言人強調,《港區國安法》絕對不會影響香港的司法獨立和司法制度的暢順運作,包括終審法院。