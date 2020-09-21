豪景花園虐畜｜鄺俊宇提私人條例草案　堵防虐待動物條例三漏洞

年初深井豪景花園發生虐畜案，有人將30隻動物從高處擲下，兩名被告雖自首，惟律政司最終不提起訴，引起爭議。民主黨立法會議員鄺俊宇指，律政司近期不止一宗案件沒有跟進，認為事件除了反映《防止殘酷對待動物條例》的漏洞，更憂慮事件引致破窗效應。 鄺俊宇團隊將提出私人條例草案，本身是律師的民主黨前主席俊仁指，他們嘗試作三項建議，包括可對嚴重案件提出公訴、豁免6個月時限；主人或動物管有人需證明有盡責避免行為；以及讓事件處所管有人證明事件非因其疏忽造成。 民主派正就立法會去留進行民調，對於提出私人草案是否為「主留派」拉票，鄺俊宇強調，自己目前仍是立法會議員，會繼續盡責，若由政府取而代之，主動做會更快。他預料本月內會做好草案初稿，何時提交立法會將視乎政府。

何俊仁指，他們嘗試作三項建議，包括可對嚴重案件提出公訴、豁免6個月時限。（周禮希攝）

震驚不起訴涉案者 質疑律政司疏忽

何俊仁在記者會上指，他作為法律界人士，對律政司不檢彗涉案人士感震驚，指案發地點清楚，檢控部門竟然束手無策，質疑律政司及執法部門嚴重疏忽及不作為。他又指，涉事者連籠一起擲下街，有機會擲死人，不相信處所沒有環境證供控以高空擲物，不可能不積極調查及提出檢控。

他又指，就算有關防止虐待動物條例的條文寫法嚴謹，律政司亦本可先「落holding charge」先作檢控，再向法官表明需要加多時間調查，因而不會過了檢控時效。

建議動物主人有舉證責任 何俊仁：不違普通法

何俊仁稱，他們提出的私人條例草案，有急切性提出三點初步建議：一、包括視虐殺數目、兇殘程度、有否涉集體買賣等非法行為的嚴重性，容許提出公訴，沒有時限。二、為避免舉證困難，對有動物受嚴重虐待或虐殺，主人或管有人有需要證明有盡責，行為非因疏忽或不作為；三、如事件在某處所或地點發生，該地方業主或管有者有責任證明非因其疏忽造成。

新增舉證責任方面，何俊仁解釋，不少現行法律都有類似條文，例如毒品如被發現在處所，處所管有人亦有責任，但亦有法律權利推翻該責任，「如小童亦有疏忽照顧等責任」。他亦補充，法例設立毒品的舉證責任時，亦有部分曾被人權法以合理性、相稱性等方面檢驗所推翻，但亦有部分通過獲留下，而舉證責任仍在於主控方，並不違反普通法原則。

+ 10 + 10 + 10

過去半年近10宗案件發生 冀私人草案暫堵漏洞

鄺俊宇表示，過去4年在立法會其中一個目標是訂立《動物福利法》，經多次逼迫，政府已推出公眾諮詢，但今次案件令人相當不滿，過去半年已有近１０宗與動物相關的案件，一星期前更有狗隻被綁架，憂慮未有福利法前，現時是否有空窗期。他表明，提出私人條例草案是為了暫堵漏洞，並呼籲律政司盡快向社會交代，強調並非政見之別，而是出於良知。



何俊仁補充，以往他在任議員時，律政司曾對其質疑的個案更改檢控決定，亦曾就相關案件約見他，歡迎律政司約他們會面。