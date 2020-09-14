豪景花園虐畜｜慘案未昭雪　倖存動物獲新家　愛協總監:唯一安慰

今年的情人節，深井豪景花園30隻動物從天而降，死傷遍地。半年後，律政司以「證實不足」為由，不作起訴。各界震驚，連日來要求重新檢視案件，惟律政司堅持維持原判。 「當我將每一隻動物小心翼翼地放入證物袋時，我心中只想一件事，就是要幫牠們取回公道。」香港愛護動物協會副總監（檢核部）麥明樂憶述，慘死動物扭作一團，部分更屍疊屍，他猜想是雨後寒冷、經歷浩劫後，動物依偎同伴取暖求存，終傷重致死。憑多年經驗，他相信事件涉及人為，應將嫌疑人送上法庭接受審訊，但律政司決意不起訴，恐怕會送出錯誤訊息，令人以為虐畜毋須承擔後果，「我對今次的不作檢控的決定是非常之失望，也非常傷心。」 攝影﹕陳蕾蕾、陳諾希

↓↓事發當日 死傷動物慘況↓↓

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經驗告訴我們，寵物不會無端端自己跳落街，令我們非常懷疑今次案件與人的行為有關係，最終出來的結果，離我們的期望太遠，所以我們覺得非常憤怒及失望。 香港愛護動物協會副總監（檢核部）麥明樂

今年的情人節，30隻動物伴隨着傾盆大雨，從高處墜落在豪景花園對開的山坡及行人路。愛協督察接獲警方通知，趕赴現場救援，當日的場面至今仍歷歷在目，「（死去的）每一隻都濕透，後期已僵硬，狀態有些是扭埋一齊，有些是屍疊屍」，麥總監估計動物墮地後並非即時死亡，苟延殘喘了一段時間，依偎同伴取暖，但最終重傷死亡。

其餘受傷動物因全身濕漉漉而患上低溫症，部分脊椎、盤骨骨折，也有動物上顎骨折，疑因頭部先墮地所致。「因為是寵物，相對性格溫馴，受傷後他們留在現場，等待人救援，經過不知多長的時間，受傷骨折、全身濕透，狀況極之差。」部分動物疑驚慌過度，匿藏在坑渠暗處，一直未被人發現，督察連日搜索，共找到了30隻，最後一隻純種貓在十多日後才被大廈管理員發現。當中只有9隻貓及3隻龍貓倖存。

麥明樂輕撫其中一隻獲救的英短Ian，他說Ian是第三日在坑渠深處被發現，當時督察用電筒照射，也難辨是樹葉抑或是貓毛。「每一次我去探望生存的貓，見到牠一天一天好轉，但同一時間想起牠的同伴，當日為何會遭受這種對待。」猶幸受傷動物經過悉心照顧後已痊癒，並準備迎接新的家庭，麥總監語帶沉重稱﹕「是唯一的安慰。」。

麥明樂對動物遭遇不幸大感痛心，如今未能昭雪，唯一的安慰是倖存的動物尋獲新家。（陳蕾蕾攝）

（今次個案）牽涉很大的公眾利益，起碼要將嫌疑人送上法庭接受審訊......今次的結果會送出一個錯誤的訊息予養動物的人，「是否我喜歡做什麼都可以，而不需要負責」，這是非常之壞的後果。 香港愛護動物協會副總監（檢核部）麥明樂

加入愛協5年的麥明樂曾接觸無數虐畜案，雖然每宗個案性質不同，未必可以與豪景花園一案相提並論，但過往的經驗告訴他，這宗案件很大機會屬人為。

案發當日，麥明樂抵達現場支援，詳細檢視動物死去的狀態及現場環境。根據動物散落山坡及地下的分布，以及與鄰近大廈的距離，他相信兩者脫不了關係。後來他們得知涉事單位，憑其座向、距離、高度，與發現動物的狀況亦相當脗合，「是很強烈的環境證供。」。

再者，拯救督察每周至少有一至兩宗高空拯救服務，協助寵物主人在單位對出窗台或大廈外牆救貓入屋。經驗指出，即使寵物走出外牆，亦不會突然跳落街，故他們懷疑今次案件與人的行為有關係。

據了解，事後警方等執法部門人員曾進入涉事單位，發現數量及種類脗合的籠子。在眾多的環境證供下，律政司最終以「證據不足」為由，決定不作起訴。麥總監認為今次個案牽涉的動物數量多，而且有強烈的環境證據，不明白律政司何以不作審訊，「因為（今次個案）牽涉很大的公眾利益，我們覺得起碼要將嫌疑人送上法庭接受審訊......今次的結果會送出一個錯誤的訊息予養動物的人，『是否我喜歡做什麼都可以，而不需要負責』，這是非常之壞的後果。」。

↓↓受傷動物痊癒 現時最新情況↓↓

我們還在等待（律政司）答覆，希望有一個正面的回應。我覺得應該要對社會有個透明及清晰的解釋，不想為社會帶出一個錯誤的訊息。 香港愛護動物協會副總監（檢核部）麥明樂

愛協早前就律政司的決定發表聲明，指已約見相關執法部門表達意見，游說盡快改善包括將目前只有6個月的起訴期延長。麥總監認為延長調查期限對檢控案件有一定幫助，但問題癥結是法例的實際內容應作改善，包括增加主人的責任感。因此，在去年漁護署提出修訂《防止殘酷對待動物條例》將三年刑罰增至十年的諮詢期內，愛協提出須增加主人「謹慎責任」，包括為寵物登記晶片，並認為有關規定不難實行。

他期望律政司會就今次案件作正面回應，給予社會透明及清晰的解釋，避免帶出虐待動物毋須負責的錯誤訊息。而愛協亦與執法的機構，包括警方及漁護署，進行檢討會議。

各界對律政司今次的決定表達失望及憤怒，麥明樂亦希望律政司正面回應事件，給社會社會透明及清晰的解釋。（陳蕾蕾攝）

豪景花園的虐待動物案最終沒有機會進行審訊，30條性命死傷落得不明不白的下場，事件引起各界不滿，要求律政司重新檢視案件。《香港01》記者在上周五（11日）再次向律政司查詢就案件有無新的安排，以及對「有動保人士質疑律政司視動物生命如無物」有何回應。

惟律政司發言人的回覆，與9月2日公布不起訴的內容如出一轍。發言人表示，律政司就每宗案件作出檢控與否的決定時，必須就所得證據和適用法律進行客觀和專業的分析，並按《檢控守則》行事。假若案件沒有合理定罪機會，律政司不會提出檢控。在審視及考慮案中相關證據後，律政司認為現時整體證據未能支持合理機會達致定罪，故此決定不就案件提出檢控。