12港人潛逃｜家屬稱警方早掌握通話紀錄　警：「賣豬仔」指控失實

12名港人涉偷渡台灣被中國海警截獲，目前被扣押深圳，部分家屬昨日（20日）到警總報案，其中一名被捕者鄭子豪的父親稱，警方早已掌握其子將出海的Whatsapp紀錄，懷疑警方與內地當局串謀，將12名港人「賣豬仔」交由內地當局拘捕。 警方繼昨晚深夜回覆，強調該12名港人被內地執法部門拘捕行動與警方無關後，今日（21日）再發稿回應事件，強調「賣豬仔」指控失實，對此表示遺憾。

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警：在報案人見證下輸入其子電話號碼 查看上線時間

警方表示，8月26日深夜，曾接獲一名男子往荃灣警署報案，報稱其子在8月23日離開住所，並聲稱會與朋友釣魚數天，但之後失去聯絡。

警方解釋，在男子報案期間，曾向警員提供其子的電話號碼，警員在他的同意和見證下，即場以手提電話輸入其子的電話號碼，查看其子的通訊應用程式WhatsApp的最後上線時間和動態更新，以作出初步調查。

警方強調，從來沒有就此案件索取或掌握報案人兒子的通話記錄，指報案人如對當日的處理有任何誤會，歡迎隨時與警方聯絡。

警方又指，他們於8月28日循相互通報機制，接獲內地執法部門通報，於8月23日在內地水域拘捕12名港人，涉嫌非法入境内地（偷越國（邊）境罪），強調有關的執法行動與香港警方無關，又指他們香港正積極與內地執法部門聯絡，了解案件進度，適時作出跟進。

另外，對於昨日有人報案指，有6名港人被內地執法機關拘留，要求警方提供協助，警方表示，已將案件列作「求警協助」，由灣仔警區重案組跟進，正聯絡相關人士錄取口供。