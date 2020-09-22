陳同佳案｜林鄭：得悉陳仍願意自首　港府「無咩可做」介入無好處

觸犯《逃犯條例》修訂的台灣殺人案疑犯陳同佳，去年10月因洗黑錢案出獄，當時曾公開表示會到台灣自首，惟至今近一年仍未成行。 特首林鄭月娥今早（22日）出席行政會議前表示，在香港法律上，陳同佳現時是自由人，對方在港已服刑完畢，港府並無基礎可就此事再作跟進，「睇唔到由我哋出面有咩好處」。但她指，從聖公會教省秘書長管浩鳴中得悉，陳同佳至今仍願意赴台承擔法律責任，若有需要，特區政府十分願意提供協助。

林鄭月娥指，得悉陳同佳仍願意赴台自首。（盧翊銘攝）

▼台灣殺人案案情▼

林鄭：最近與台灣就其他事溝通都無回應

林鄭引述協助陳同佳的管浩鳴指，陳同佳現時仍然願意赴台承擔法律責任，但過去因政情、疫情問題，社會未能就此事展開討論，當兩地人員往來許可後，如陳同佳願意到台灣接受制裁，特區政府可以提供協助。

至於港府角色，林鄭月娥指，陳同佳出獄後已是自由人，在本港司法管轄區內政府「無咩可做」，亦看不到由特區政府出面有何好處，因為政府最近就其他事與台灣方面溝通，都取不到甚麼回應，她希望繼續透過管浩鳴或其他有心人協助陳同佳到台灣。

林鄭向死者潘曉穎父母表示安慰，希望他們可釋懷，又說從管浩鳴得知陳同佳感到自責、自咎，願意承擔法律責任，適當時候會到台灣，等待當局處理。

▼陳同佳去年出獄情況▼

死者潘曉穎的母親潘太近日接受訪問，要求陳同佳盡快去台灣投案，此刻最希望台灣、香港可盡快協調，令陳同佳到台灣投案，勿再拖延。管浩鳴昨日（21日）回應指，陳同佳從沒想過逃避罪責，待兩地通過後，他會到台灣與律師見面商討自首安排。