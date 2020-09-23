羅冠聰登《時代》年度百人榜　習近平、特朗普同入選

美國《時代》周刊（TIME）每年均會讓讀者投票，揀選該年度對世界最有影響力的人，其後由《時代》周刊編輯選定的100個代表人物名單。 《時代》周刊今（23日）公布由編輯挑選的全球100大最具影響力人物，香港眾志前主席羅冠聰再度上榜，被列入「先驅」（pioneers）一欄，並由前港督彭定康為其撰寫簡介。彭定康形容羅冠聰是年輕一代的勇敢領袖，為港捍衞民主自由。《時代》周刊將於12月選出2020年的年度人物。 羅冠聰在Facebook回應說，難以想像自己的名字出現在榜單上，「對我個人而言，上榜也許是過譽了；但作為對香港民主運動的肯定，則是恰如其分」。 羅冠聰早前獲得本年度的《時代》周刊百人名單的讀者票選環節首位，是繼去年「香港示威者」後，連續第二年由香港人奪得票選第一。

《時代》周刊今（23日）公布由編輯挑選的全球100大最具影響力人物，羅冠聰被列入「先驅」（pioneers）一欄。

羅冠聰、NBA「字母哥」齊入選「先驅」名單

《時代》周刊在本港時間周三公佈編輯挑選的全球100大最具影響力人物名單，羅冠聰被列入「先驅」（pioneers）一欄。彭定康在簡介中表示，羅冠聰是年輕一代的領袖之一，與前香港眾志前秘書長黃之鋒一同跟隨李柱銘、吳靄儀、黎智英、陳日君等人的步伐，甘願為捍衞港人民主權利而犧牲個人自由。他又呼籲大眾應繼續為羅冠聰等捍衞香港自由的人士發聲。

根據《時代》周刊的100大最具影響力人物名單，同樣入選「先驅」一欄的有：美國饒舌歌手Megan Thee Stallion。今年剛獲選NBA年度最有價值球員、綽號「字母哥」的球星Giannis Antetokounmpo、日本自由記者及攝錄作家伊藤詩織等。

▼部份入圍《時代》年度百人榜人物▼

+ 7 + 7 + 7

至於在領袖（Leaders）界別，多名國家及地區元首都有上榜，包括：國家主席習近平、美國總統特朗普、台灣總統蔡英文、印度總理莫迪、美國民主黨總統候選人拜登、美國眾議院議長佩洛西等。在新冠肺炎疫情中貢獻良多的美國傳染病專家安東尼·弗契（Anthony Fauci）亦同樣獲選。

在標誌性人物（Icons）界別，美國黑人平權運動 「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）領袖Alicia Garza, Patrisse Cullors and Opal Tometi 三人一同上榜，而台灣同志平權運動者祁家威亦入選，並由蔡英文為其撰寫介紹；美國影星Billy Porter及剛贏得美網冠軍的日本名將大坂直美（Naomi Osaka）同樣上榜。