羅冠聰入圍《時代》網上票選年度人物　習近平、吳京皆入榜

政情
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自「港區國安法」實施後，多名本港政界人士逃亡海外，當中包括前香港眾志羅冠聰。他今（28日）在社交網站表示，獲朋友告知出現在《時代》雜誌（TIME）年度百大人物的網上票選環節中，對此感到頗為驚訝。

美國《時代》於每年年底評選出的當年度對世界最具有影響力的風雲人物，除羅冠聰之外，今年入圍100大的網上票選者，還有國家主席習近平、美國總統特朗普、阿里巴巴集團董事局主席馬雲等，連曾參演《我和我的祖國》和《攀登者》的「戰狼」內地男演員吳京，亦於百大投票中。

羅冠聰入圍《時代》網上票選年度風雲人物。（時代周刊）

羅冠聰對自己出現在《時代》網上票選中，感到頗為驚訝。(羅冠聰fb)

羅冠聰是今年唯一進入票選的港人。他於其facebook稱，對自己出現在票選中，感到頗為驚訝。他指，今年是「極為波折」的一年，從耶魯大學碩士畢業，回港競選，到《國安法》生效時流亡、再被港府通緝，現時又會見各國政要並全力「踢世界盃」，「想不到會以這種方式活躍在國際戰線上，同時鼓勵著感到前路茫茫的朋友繼續前進。」

羅冠聰表示，這種榜單遊戲，結果對他並不重要，如果自己有幸上榜，會感到相對尷尬，「但假如這能視作國際社會聲援香港的方式，我同樣會感到非常鼓舞」，並說「不以物喜，不以物悲。做自己認為正確的事，足矣。」

▼部份入圍《時代》網上票選年度風雲人物▼

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去年「香港示威者」入圍年度風雲人物最後5強

《時代》周刊編輯每年會選出年度風雲人物，去年最後5強名單，分別是美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）、美國總統特朗普（Donald Trump）、「告密者」（The Whistleblowers）、瑞典16歲環保少女通貝里（Greta Thunberg）和「香港示威者」。結果通貝里登上《時代》2019年度風雲人物，而「香港示威者」入圍五強，最後未有獲選，但在《時代》之後公布的網絡票選結果之中得票最高，成為網上票選年度風雲人物

「香港示威者」勝出《時代》網上票選風雲人物　得票逾30%
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