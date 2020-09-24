湯家驊：個別政治勢力向司法系統施壓　對維護一國兩制沒有幫助

終審法院首席法官馬道立昨日（23日）罕有發表聲明，開腔回應社會近日對法免多個裁決的各種批評，強調《基本法》確保法院行使獨立的司法權力，法院獨立進行審判，不受任何干涉；法官以法律為依據，法官必須不受任何性質的政治考慮所影響。他又提到，對法院及法官的批評必須有理可據、理由充分及恰當地提出，否則會損害公眾對司法的信心，最終危害香港法治強調司法機構及其職能絕對不應該被政治化。 行政會議成員、資深大律師湯家驊今早（24日）於電台節目表示，近日面對不少政治案件，社會只單從判案結果，便歸究法官政治取向偏頗，對法庭不公平，亦會影響到其獨立性及破壞法治。 就最近有討論成立機構監察法官審判，湯家驊認同是有個別政治勢力向司法系統施壓，並憂慮會給予外界及國際本地司法獨立受破壞的觀感。他續表示，明白有政治團體及其支持者感到憤怒，但形容目前可能是「一國兩制」最脆弱的敏感時刻，向法庭作政治批評，對香港及「一國兩制」沒有幫助，希望有關人士為大局著想。

馬道立發表聲明，開腔回應社會近日對法免多個裁決的各種批評，強調《基本法》確保法院行使獨立的司法權力，法院獨立進行審判，不受任何干涉。（資料圖片／李澤彤攝）

周浩鼎再倡設量刑委員會 梁家傑：等同斬了左右手

曾多次公開抨擊司法機構的民建聯立法會議員周浩鼎，於同一節目上表示，馬道立的聲明未有着墨會採取措施，確保下級法院正確運用法律原則，未足以釋除公眾質疑。他認同司法機構不應被政治化，但過去部分法官處理反修例運動有關的案件時，多番錯誤引用法律原則，令人感到行事不公及偏頗，再度建議應仿照英美等地，成立量刑委員會，以回應就社會對判刑的龐大質疑，令公眾重拾信心。

湯家驊就指出，英國的政治背景及架構與香港大不同，且當地的司法體系獨立性較本地堅固，認為在香港政治掛帥的環境下，測試司法系的堅定性是危險的做法。他表示，本港量刑制度由上訴庭制定，建議律政司多引用上訴程序，回應社會對部分裁決的憤怒，及明白有機制處理。

公民黨主席梁家傑就表示，馬道立的聲明指出判刑為司法職能，社會雖可透過機制投訴法官，但不表示可以越權，認為成立量刑委員會等同削弱司法權，「等於一個人你斬佢左手右手」。他又提到，馬道立於聲明的開端亦指出，《基本法》分別就行政長官、行政機關、立法機關及司法機關分節分段，推斷馬道立藉此時機說明三權分立存在。

馬道立聲明全文