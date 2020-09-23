馬道立籲批評法庭講理據　郭榮鏗：回應親中報、建制派系統性批評

終審法院首席法官馬道立今日（23日）發聲明，回應近日對法院及法官多個司法裁決的評論、意見及批評，強調評論有關工作時，必須牢記《基本法》的原則，例如行使司法權力時只以法律為依據，別無考慮。 法律界立法會議員、公民黨郭榮鏗指，司法機關罕有地公開回應社會人士的指控，相信是因為建制報章及部分立法會議員有系統地質疑司法機關，批評某幾個裁判法院判詞的行為，令司法機關認為有需要澄清基本的法治原則及常識。 郭榮鏗指，法律界一向強調批評沒有問題，但要按裁決本身及相關理據作批評。他建議某些報章或議員，不要再將行動升級，否則只會令公眾對司法機關的信心打破，亦呼籲社會冷靜，從判決的理據、事實作批評。

郭榮鏗料聲明提到「量刑是刑事司法工作中不可或缺的一環」，正是代表有關工作不能外判，亦不能受司法機關以外的任何人士、委員會箝制或「指指點點」。（鄭榕笛攝）

馬官提量刑委員會 郭榮鏗：反映有關工作不能外判

郭榮鏗見記者回應指，司法機關今次作回應，是由於意識到有人長期有系統地針對某幾個法官，對司法獨立、法官有很大影響。民建聯立法會議員周浩鼎及葛珮帆早前提倡成立量刑委員會，向法庭建議針對某類刑事案的量刑指引，郭榮鏗舉例指，馬道立的聲明中提到，「量刑是刑事司法工作中不可或缺的一環，由法院行使獨立司法權力來履行」，相信馬道立正是透過聲明表示，有關工作不能外判，亦不能受司法機關以外的任何人士、委員會箝制或「指指點點」。

郭榮鏗強調，法官並非從政者，雖然不是不可被批評，但認為有人每日要求他們降職等，對法庭構成很大壓力。他亦主動提到，前終審法院非常任法官施覺民辭職，對此感到傷心，認為司法機關現時正是兩面受敵。

▼馬道立聲明全文▼

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聲明提基本法分章節談三權 郭：足證各自運作

至於港府早前指本港沒有三權分立，郭榮鏗指，不能代表馬道立回答聲明是否回應事件，但他相信聲明提到，《基本法》列出有關政治體制條文，分別以四節載有關乎行政長官、行政機關、立法機關及司法機關，足證香港本來就是有三個機關各自運作，加上不少法庭的判詞都有提到三權分立的內容，亦強調司法機關的獨立性。

他指，香港的三權分立與外國自然有所不同，而對於有人質疑三權分立是為了挑戰某人權威，郭表示「沒有人如此說過」，法庭亦從未要求「司法獨大」。