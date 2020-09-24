湯漢牧函批部分教友將暴力合理化　傲慢挑戰、誹謗教會領袖致分裂

天主教香港教區宗座署理湯漢樞機本周一（22日）發表新一份牧函，提及去年社會事件衝擊香港，所產生的「仇恨」或負面態度亦進入了教會圈子，部分教友心態更與去年支持或反對抗爭活動人士一致，為求達到目的可以不擇手段，並將暴力合理化。 他批評，這些教友在教區中造成了分化，並常採用侮辱性和誹謗性語言對待觀點不同人士，不論是教會領袖、司鐸、執事還是其他教會成員，「那些傲慢地挑戰或批評教會的教友，只會樹立惡表及引致教會分裂。」

批評部分人為達目的不擇手段

湯漢在牧函開首指，無可否認，去年衝擊香港的社會事件，使大家能正視一些根深蒂固而長期未獲解決的問題，「為爭取他們渴求的正義、民主和生活質素，社會大眾期望政府從速採取行動是完全合理的。」

不過，湯漢指回顧今次社會事件，不得不承認它也帶來了一些非常嚴重的後果，其一是社會上某些群體，對那些在社會政治改革上與他們意見不合，或不贊同他們行為表現的人所產生的「仇恨」，「愈來愈多市民認定，香港社會的未來是沒有希望和任何前景的。令人遺憾的是，這些負面的態度亦進入了教會圈子。」

他指，不少教友的心態與部分於去年支持或反對抗爭活動的人士是一致的，他們或全部、或局部採取了以下的立場：一、於爭取社會福祉時，為求達到目的可以不擇手段，而暴力亦可以變為合理。二、一個行為只有完全對或完全錯，並不存在中間路線。三、那些跟他們政治立場不同，或不認同他們行為的人會被公開譴責、抹黑及排斥，完全沒有對話或修和的空間。

▼去年示威情況▼

指誹謗教會領袖只會樹立惡表

湯漢又指，堅持上述立場的教友，在教區中造成了分化，「就像現時在社交媒體上，人們對來自對立陣營的人士，常採用侮辱性和誹謗性語言，一些教友對那些與他們觀點不同，或不認同他們行為的人士，不管他們是教會領袖、司鐸、執事還是其他教會成員，也採取同樣方式看待。」

他呼籲人們要醒覺，強調把他人視作「敵人」來憎恨和與之對抗，並不符合基督信仰，教會的社會訓導從來不贊同任何以憎恨和暴力作為爭取正義的手段。

對於一些教友聲稱有「權利」去公開挑戰牧者和教會，湯漢指，他們對教友的「權利」有所誤解，雖然梵二告誡牧者，要以開明的心胸去聆聽教友的意見，但另一方面，亦同樣強調教友要服從和尊重牧者，因為他們在聖職上，是代表基督，「那些傲慢地挑戰或批評教會，甚至誹謗教會領袖的教友，只會樹立惡表及引致教會分裂。」