美取消特殊地位　瑞典公司撤出香港　曾為警方讀取黃之鋒電話資料

前香港眾志秘書長黃之鋒因涉嫌於去年6月21日包圍警察總部，曾於去年8月被捕，事後他透露警方提供的證據列表中，包括其手機訊息交流記錄，惟自己從未收到通知，質疑警方侵害私隱。 彭博今日（24日）報道，其中一間為警方提供從手提電話數據提取服務的瑞典公司Micro Systemation AB（MSAB），將會撤出香港。公司的副理事長Mike Dickinson表示，因應美國當局取消香港特殊地位而作出決定，並將不會再為香港警方的網絡安全及科技罪案調查科，以及其他政府機關提供解決方案（supply solutions）。 報道亦提及，共有8間公司曾為警方提供同類服務。

黃之鋒於4月2日在Facebook的帖文指其iPhone XR在去年9月被警方破解。(傳真社圖片)

根據報道，MSAB早前亦因應出口管制而撤出中國。該公司自2013年起獲得內地大量數據提取產品（data extraction product）的訂單，並曾為香港警方從黃之鋒的手機提取資料。報道又引述文件指，自7月《港區國安法》生效後，港府增加對該公司的生意往來。

報道亦提及另一間同樣有參與破解黃之鋒手機資料的以色列公司Cellebrite，該公司目前正被一名以色列人權律師提控，要求以色列終止其向香港出口技術。該公司上月表示，不會向受美國制裁的國家或地區出口產品。

黃之鋒今午到中區警署報到時再被拘捕，涉嫌去年10月5日涉嫌參與未經批准集結及違反《蒙面法》。