專訪｜回應「世襲公子」論　霍啟剛：不因父親而避忌　走自己的路

許多人都知道，現為港協暨奧委會副會長的霍啟剛出身體育世家，未必知道的是，這位官仔骨骨的霍家三代繼承人亦是位游泳健將。他小時候，爺爺霍英東常常見面問他的問題，就是「你今日游咗水未，有無游一百個塘？」 已故祖父霍英東位列國家領導人（全國政協副主席），父親霍震霆在體育界位高權重，霍啟剛繼承這脈「政治香火」原已報名參選立法會「體演文出」功能組別，其競選對手、商人周小龍形容他為「世襲公子」。霍啟剛接受《香港01》專訪，首度回應「世襲論」，直言雖然爸爸曾參政和投入體育工作，「但我絕對唔會因為佢行呢條路而我要有避忌」，強調仍會做自己的工作、走自己的路，「其實我呢半年疫情後接觸多咗業界朋友，我哋傾計嗰時都真係議事論事，無人會同我講因為你爸爸係邊個所以一定支持」，期望大家看到的是他對工作的熱衷和經驗。 政府押後立法會選舉一年，霍啟剛的選戰衝刺期被拖長了，但這位名門之後未有放慢腳步，更似是愈戰愈勇。

霍啟剛父親霍震霆（資料圖片/楊宇翹攝）

父親霍震霆身為港協暨奧委會會長，多年一直專注體育業界發展。霍啟剛在訪問中提及，父親近年主要關注國際事務，爭取香港隊在不同國家比賽。相反，他主要協助香港的本地事務工作，包括疫情下教練的福祉和運動員生計等。霍啟剛笑稱，不少文化界朋友相對年輕，可能不知十年前是其父親擔任業界代表，面對各界不同言論，他坦言不會理會別人想法，「人地點講係人地嘅事，我自己做自己，做應該做嘅事。」

出身體育世家，從小生活亦離不開體育，霍啟剛笑言父親「食飯都講奧林匹克（運動會）」。爺爺霍英東是水上人，霍啟剛稱，爺爺的兩名哥哥都不幸在颱風中過身，故要求每位後輩都要是游泳好手。他憶起爺爺小時候見到每名兒孫，第一條問題就會問「你今日游咗水未，有無游一百個塘？」

除了游泳，網球亦是爺爺最喜愛的運動，霍啟剛稱兒時學習網球，爺爺更會「拎張凳睇我打兩個鐘網球。」他直言，小時候的成長經歷亦喚起他對體育運動的關注和喜愛。

霍啟剛稱，立法會延任對其部署有少許改變，但強調初衷不會變，仍會繼續助業界發展。（龔嘉盛攝）

疫情下業界大受打擊 促拆牆鬆綁惠及不同人士

面對新型冠狀病毒來襲，各行各業受到沉重打擊。政府早前推出防疫抗疫基金3.0協助不同業界，惟霍啟剛稱措施與業界期望有一定距離，「係業界角度唔會睇得咁細，只係會諗到點解框唔到我？」霍啟剛表示，早前與局長會面時曾提及，若政府已預留一筆錢給業界，應拆牆鬆綁惠及不同業界人士，「難聽啲講，（防疫抗疫基金3.0）無嘅就繼續無，有既就有但仲少過之前」。

霍啟剛特別提到出版界，他稱疫情關係書展緊急煞停，不少中小企參展商原本已印好書籍、繳費租借檔位，現受疫情影響下未必負擔得起倉租，強調現金流出現問題，期望政府能協助相關界別。

另一方面，霍啟剛稱，不少體育、藝術教練正適應新常態下的線上教學，因他們不想小朋友失去興趣，「打開籃球好鐘意，一攤凍咗個班學生就唔參與。」他強調現時並無清晰指引如何僱用線上教學的教練，問及政府是否可以其他方法計算，「唔係淨係話補貼，宜家去到（防疫抗疫基金）3.0，我諗4.0、5.0都未必有好大期望，反而係咪有好多錢可以擺去教師、教練既自我升值，適應線上嘅新常態呢？」

冀政府視業界為新經濟棟樑 倡施政報告推文體券

說到業界的未來發展，霍啟剛認為政府經常提及投入文化、體育金額已達50多億元，但他強調重點是政府如何看待業界發展，「係咪呢筆錢洗咗去資助舉辦唔同嘅活動就OK，就當係對業界嘅大力支持呢？」他希望政府可視「體演文出」界別為新經濟棟樑，「我睇到文、體產業可以去到更高嘅地方」。霍啟剛認為，以香港的地理位置、制度、文化交流經驗等，絕對有潛力做到，「政府投入係點樣投入，係咪真係可以從一個投資角度，投資未來令呢個產業升級轉型呢？呢個並唔係天方夜談。」

霍啟剛冀政府視業界為新經濟棟樑 ，他亦提倡政府在《施政報告》推文體券。（龔嘉盛攝）

特首將於下月發表新一份《施政報告》，霍啟剛指重點應在如何重啟經濟，他提倡政府可推出文體券，如台灣亦曾推出體育消費券，由參與體育培訓到購買波鞋都可使用，「哪怕買對波鞋都係支持體育產業，有啲嘢我希望可以個框唔好框得咁死，係咪可以鬆啲呢？」

霍啟剛又建議，文體券可配合電子銀包方式推出，令政府毋需由零開始研發新系統。他直言，明白政府現時聚焦於如何控制疫情，但現時「體演文出」四個界別落入不同局的範疇，「我明白好多個局，但始終係一個政府」，冀政府能多作協調。而他亦期望能利用自己的人際網絡，為業界擔任好橋樑角色。