抗疫基金︳霍啟剛晤張建宗提十項建議　促為勒令停業處所推出資助

中國香港體育協會暨奧林匹克委員會副會長、藝術發展局成員 霍啟剛今日（3日）聯同體育、演藝、文化及出版界工作者約見政務司司長張建宗，霍在會上提出多項支援建議，其中他建議政府針對曾經或現在正被勒令關閉停業的14類處所，如健身中心、體育處所及戲院，再次發放一筆性資助。 霍啟剛引述張建宗在會上表示，各行各業面對非常嚴峻的困難，過去一段時間一直完善兩輪防疫抗疫基金，在符合實際操行的情況下，盡量惠及更多業界工作者，並承諾將意見交由各有關部門審視，在合理的情況下，完善防疫抗疫基金。

霍啟剛今日（3日）聯同體育、演藝、文化及出版界工作者約見政務司司長張建宗。（霍啟剛提供）

霍啟剛表示，在停課和場地關閉的影響下，業內人士失去正常收入，日常生活大受影響，除了租屋供樓及三餐溫飽，還有子女學業的問題，有人靠零散工維持生計，亦有人已因為無力負擔子女學費，無奈轉校，對子女的成長、家庭關係造成重大影響。

他就第三輪防疫抗疫基金向張建宗提出十項支援建議，包括針對曾經或現在正被勒令關閉停業的14類處所，如健身中心、體育處所及戲院，再次發放一筆性資助。他又建議增加業內工作者的補助額、放寬資助計劃申請條件，包括藝文界支援計劃、教練補助金計劃、健身中心資助計劃，以及設立短期失業援助金，資產審查以較寬鬆的形式操作。霍啟剛又建議政府豁免或資助由藝團承擔的退票手續費，並資助文體活動數碼化。

霍啟剛表示，文體場地或持續因應防疫需要不定期關閉，他建議政府應訂立明確的場地重開準則，並在合乎防疫措施條件下，放寬文體活動的進行，例如較少身體接觸的戶外運動場所可以保持開放、在保持社交距離的情況下可以享受藝文活動等。

霍啟剛表示，針對今年書展延期舉行，他建議政府為參展商提供合適的支援，包括補償參展商已付之籌備開支、提高展位租金資助至全數、推出書展「購書券」刺激消費等。

張建宗在會上表示，各行各業面對非常嚴峻的困難，過去一段時間一直完善兩輪防疫抗疫基金，在符合實際操行的情況下，盡量惠及更多業界工作者。張建宗又對與會者提出的建議表示歡迎，包括文體場地開放、拓闊抗疫基金申請資格等，承諾將意見交由各有關部門審視，在合理的情況下，完善防疫抗疫基金，並與業界一同尋求出路。

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