財經加零一精華｜倡強積金開倉未見成果　謝偉俊嘆政府無政治智慧

新冠肺炎疫情持續，經濟大受打擊，失業率創新高，市民期待政府透過下月《施政報告》推出措施，改善民生、振興經濟。立法會議員謝偉俊接受《財經加零一》訪問時重提其強積金改革建議，包括建議容許市民提取最多一半強積金存款應急。 謝偉俊坦言有關建議仍未獲政府接納，他強調建議可取，「很少情況下，政府可以不拿錢出來，市民已經拍手掌。」他又慨嘆政府缺乏政治智慧，不懂「玩政治」。

謝偉俊評估，今年的《施政報告》將是一份比較穩當、保守的《施政報告》。（林若勤攝/資料圖片資）

謝偉俊近月提出「半大訴求，錢袋革命」建議，透過強積金改革為市民救急，包括由政府代僱主、僱員供半年強積金，以及容許市民在現時的經濟困境下，提取強積金一半供款。謝偉俊坦言「真正落實比想像中較困難」，「很多人也覺得強積金，的確愈黎愈令人失望，特別多市民在失業的時候，經濟如此困難的時候，未過到明天，還說甚麼65歲之後。」

跨黨派要求政府再全民派錢，謝偉俊直言：「我聽到一些大政黨指將會派錢5,000元，這個你當是大黨收到的『貼士』也說不定，派錢很簡單，政府有需要的時候派錢，我不反對。」

謝偉俊評估，今年的《施政報告》將是一份比較穩當、保守的《施政報告》，「施政報告似乎沒有特別重大新猷，基本上任何重大新內容，民建聯也會『報風』，也會『成功爭取』，料今次沒有太多新內容。」

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