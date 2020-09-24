DayDayCook朱嘉盈申報選舉開支　公帑租自家工作室　4日盛惠5萬

特區政府於7月尾宣布將立法會選舉押後一年，令不少已「入閘」的候選人近日陸續按《選舉（舞弊及非法行為）條例》申回報選舉開支和捐贈。參選資訊科技界的「Day Day Cook」創辦人朱嘉盈，雖然在選舉宣布取消前3日才正式宣布參選，但開支高達51.5萬元，當中13萬元用於選舉廣告。 值得留意的是，她申報了逾6萬元用作租金及辦公室開支，當中5.25萬元用作支付「Day Day Cook」旗下位於上環的工作室4日的租金。有政界人士表示，法律上無限制候選人不可以申報自己的物業或議員辦事處，但一般為免瓜田李下，都會避開不申報。 《香港01》就此向朱嘉盈查詢，未有回覆。

朱嘉盈共申報3個地址的租金，包括上環荷李活商業中心4樓 403室406室的7月月租費用3,080元; 差館上街24號地下4日租金，合共5.25萬元；新蒲崗永濟工業大廈B座5樓1日租金5,040元。

《香港01》發現，當中她租用的差館上街24號地下，正是她開設的日日煮工作室地址。其網站資料顯示，工作室於2015年成立，是DayDayCook首間實體店，佔地兩層共1,400平方呎，地下為廚房，樓上可作晚宴空間。私人包班或租場費用每小時1,200元至1,500元。

開支申報表中列明，該地址租用日期為7月21日（日租1.2萬元）、22日（日租1.2萬元）、27曰（日租1.5萬元）及28日（日租1.35萬元）。

政界人士: 予人觀感不好

有建制派政界中人表示，有研究過候選人可否申報自己的物業或者議辦租金，「法律上冇寫死唔可以，但始終畀人觀感唔好。」該人指，一般政黨人士為免瓜田李下，若然競選工程中用到自己議員辦事處，都會避開不申報。

政府改補貼規定 蔡子強：變相提供誘因

中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強認為，關鍵在於候選人能否證明，在辦公室租用期間有進行選舉相關活動。他認為會有相關爭議，是因為政府今屆發放開支補貼形式有別以往，過去選舉中政府最終發放補貼金額是以候選人得票數量計算，候選人沒有必要「作大條數」，但今次政府叫停選舉依然慷慨發放補貼，變相提供誘因令候選人「係咪都報咗先」。