立法會選舉〡無悔視伍淑清為偶像　朱嘉盈：講唔出口放棄年輕人

立法會選舉盛傳將押後，惟不少擬出戰功能組別的新面孔依然受人關注。其中近期人氣旺盛的本地初創烹飪平台DayDayCook（日日煮）創辦人朱嘉盈，擬報名參選資訊科技界，她接受訪問時講解何以跳進政治這塘「渾水」，稱過去十年一直專注發展事業，直至過去十多個月爆發的社會事件，令她開始思考，「點解呢個城市會變成咁」，最終決定將堅持和做實事的精神帶入議會。她直言，現時議會「花好多時間去爭抝，抝完一大輪可能比較少具體嘢可以落到地，自己唔想看到香港再係咁。」 對於盛傳她代表建制派出選，朱嘉盈稱感莫名其妙，認為建制派會通過大部分政府議案，如去年受爭議的《逃犯條例》草案，但「如果我上年已經當選咗做立法會議員，見到咁多香港人企出嚟唔贊成呢樣嘢，我相信我投唔落贊成票」。她有感香港現時越來越走向兩極，自言定位中間，希望更多人支持這條路線。

朱嘉盈仍讚伍淑清是有能力的女企業家，認為她建立飲食王國值得佩服，但明白對方曾說出具爭議言論，「我講唔出口要放棄年輕人」。（鄭子峰攝）

朱嘉盈打算參選報道一出，網民隨即翻查資料，發現她曾在IG提及視特首林鄭月娥為榜樣，亦指美心集團創辦人伍沾德長女伍淑清是其偶像。朱嘉盈稱，報道後平台專頁隨即暴跌5位數的Follower，她稱該帖文約一年半前發表，強調不應後悔曾寫過的言論。

那麼，她現在如何評價林鄭和伍淑清？朱嘉盈稱，特首工作不易做，做女特首更不容易，當時相信林鄭有能力勝任，但認為林鄭過去十多個月的處事方式，令市民對政府失去信心，「咁樣呢份工都好難再做落去，如果我係佢，我諗我會早啲辭職」。至於伍淑清，她讚對方是位有能力的女企業家，建立飲食王國值得佩服，但她明白對方曾說出具爭議言論，「我講唔出口要放棄年輕人」，強調香港的未來一定靠年輕人，「無條件去話放棄佢哋」。



否認獲「西環祝福」 批攬炒令香港人受害

談到與業界聯繫，朱嘉盈指今年登記成為資訊科技選民，亦是電腦學會和互聯網專業協會(IProA) 的成員。她強調IT界對香港未來發展的重要性，其選舉口號「Innovate together」，正是希望帶出多元、團結、自由、創新的精神，強調會聆聽業界需求，並分短、中、長期目標落實。

對於有否評估勝算，朱嘉盈認為，不應因勝算低或難而不做，想藉這次機會令市民聽到她的想法。她稱沒知名政界人士鼓勵參選，亦否認獲「西環祝福」。

對於「港區國安法」，朱嘉盈稱國安法已實施，不需再討論支持與否，但她認為政府有責任做好溝通工作，令業界、市民和其他國家知道立法不會抵觸通訊自由。朱嘉盈又稱，若從攬抄角度看，「外國會真心為香港對中央施壓，第二就係中央會backdown(退讓)令到香港有更多民主，其實呢兩樣assumption (假設)都好大，亦都係我覺得非常有保留，但最終其實受害係香港人，所以攬炒最終係咪真係會實現，我覺得未必。」



贊成設獨立調查委員會 倡建渠道重建信任

朱嘉盈強調，最核心問題是整個城市對政府失去信心，社會兩極解決不到問題，由中間聲音建立渠道才可重建信任。對於反修例運動中，不少市民促政府成立獨立調查委員會徹查事件，朱嘉盈贊同應由委員會調查並提供有公信力的報告，「俾真相去講說話，有真相先可以重建信心」。她亦稱，政府應考慮以守行為方式處理犯輕微罪行的年輕人及在學人士。至於她有否參與過去的反修例運動，朱嘉盈稱去年較少時間在香港，但認為現在做到的事，就是希望「給中間多點發聲機會」。