DayDayCook日日煮創辦人朱嘉盈（Norma Chu）近日盛傳將參選立法會（資訊科技界）選舉，立即成為網民關注對象。由過往的食譜到一言一行都被網民討論，尤其是曾傳授「精油煮湯」。除了DayDayCook朱嘉盈，不少港產KOL成名後各有爭議，有人甚至人氣急跌後無法翻身？

DayDayCook（日日煮）創辦人朱嘉盈，近日盛傳有意參選立法會（資訊科技界）。（羅君豪攝）

速食文化令「網紅」興起，一機在手，人人皆可以是「KOL」，觀眾動輒過百萬，在社交媒體、YouTube上分享的資訊，又是否可信？DayDayCook（日日煮）的朱嘉盈也是「網紅」起家，早前已因「精油煮湯」而引爭議。



【點圖即看】DayDayCook日日煮朱嘉盈，不只有外貌更是學霸？＝＝＞

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DayDayCook教用精油煮湯 香薰師：精油食用或灼傷喉嚨

大受煮食新手歡迎的「DayDayCook（日日煮）」由朱嘉盈（Norma）於2012年成立，現擁約93萬粉絲，而朱嘉盈個人專頁「Cooking Norma」則有逾12萬名支持者。由最初朱嘉盈上載食譜及烹飪影片，食譜多以簡單快捷完成見稱。到後來朱嘉盈人氣漸增，推出個人食譜之餘，更打造成工作室及內地分公司，先後吸引阿里巴巴及K11過億元融資，旗下實體店／教室分佈上海、武漢、廣州及香港等地。不過其所分享的煮食資訊，亦開遭到觀眾質疑，最為轟動的是「精油煮食」事件。

除了廚藝，朱嘉盈（Norma）的美貌也是時常被討論的話題。（ddcnorma＠Instagram）

早在2016年，Day Day Cook就在Facebook發帖，推出使用精油取代乾香草及人工調味品的食譜，如煮香草番茄濃湯時，可加羅勒精油及百里香精油調味，引不少網民留言抨擊，安全與成效成疑。



延伸閱讀：食譜網精油廣告釀公關災難 網民憂損健康 香薰師：不建議食用

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明在2016年接受《香港01》的訪問時就提到，天然食材含有纖維，有助腸胃健康；但精油在提煉的過程中，可能會被破壞食材本身的維他命、礦物質，失去纖維，當中如加入化學成分，對身體可能有害，建議選用天然食材。與此同時，亦擔心精油公司以標榜健康宣傳產品，或會誇大成分，建議消費者小心選購產品。

在家工作，不少市民都藉此培養烹飪的興趣。大收煮食新手歡迎的「DayDayCook（日日煮）」所分享的煮食資訊，特別是當中教授使用精油煮湯 ，遭到觀眾質疑。

引述以上訪問，勵進國際培訓學院香薰及草藥學課程總監鄭穎通表示，精油一般屬脂溶性，難以溶於水中，若錯誤食用會有灼傷喉嚨及口腔黏膜之風險。部份歐洲國家、美加註冊之自然療法師(Naturopathic Physician) 及芳香治療師亦會建議口服極低濃度的精油作日常保健之用。用家服用前，必須諮詢註冊芳香治療師意見。

至於Day Day Cook日日煮當時則回應，帖文是由客戶提供作產品推廣用途，生產過程當中絕不加入化學成分及添加劑。

Youtuber Emi Wong，訂閱人數達255萬，頻道以健身教學為主，她亦在Instagram分享生活趣事（Emi Wong@Facebook）

健身教練Emi Wong局部瘦身 運動姿勢錯誤捱轟？

另一位惹爭議的，則是香港Youtuber Emi Wong。Emi Wong擁健身教練牌照， YouTube上擁訂閱人數261萬，超越GEM鄧紫棋，曾成香港第一名。不過近來就有不少網友指她的教授的動作錯誤，不止無用，還有機會受傷。如有另一位Youtuber「健身教練阿水Walter」，就拍片質疑Emi「10分鐘練出性感鎖骨」的影片無效，指鎖骨是骨頭，無法訓練，要令鎖骨「突出」，就要配合飲食及飲食，令身體體脂減少，而非拉筋動作。他另又指Emi教授的「HIIT」的動作也不正確。

＝＝》「健身教練阿水Walter」拍片質疑Emi「10分鐘練出性感鎖骨」：

「健身教練阿水Walter」拍片質疑Emi「10分鐘練出性感鎖骨」的成效。（影片截圖）

延伸閱讀：為健身吃雞扒會扣喉、反患暴食症 IG健美女生：人生不只有腹肌！不過，也有不少網民指跟Emi運動，也能達到一定的修身效果。對於批評，Emi至截稿前未有回應。

Emi Wong來頭不小，按圖即看其背景＝＝＞

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下圖看更多港產KOL受爭議事件＝＝＞

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對於有人指朱嘉盈因漂亮又擅長烹飪，因此能「極速上位」，蔣怡日前卻被讚各方面都更為優勝==>