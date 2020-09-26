廠商會年底換屆重現團結　史立德料大熱接替吳宏斌任會長

本港四大商會之一的中華廠商聯合會，現任會長吳宏斌三年任期將於今年底屆滿，按規定需要改選。據聞廠商會內部已展開換屆選舉程序，預料最快12月初選出新任會長。有會內中人透露，該會現任第一副會長史立德料大熱接棒出任下屆會長。 在三年前的換屆選舉中，會內曾鬧出不少風波，最後由吳宏斌「接下火棒」當選，三年過後，廠商會重現團結。料將改任永遠名譽會長的吳宏斌接受《香港01》查詢時表示，希望在修改會章後，令會內架構變得更穩定，他讚揚潛在接任人史立德熟悉會務，與自己理念一致，相信他能在未來做得更好。

廠商會是80多年的本港商會老字號，會長負責統領逾3千間會員企業，可謂有頭有面，因此職位從來不乏逐鹿者。三年前的領導層改選，時任兩名副會長徐炳光及吳宏斌同欲競逐會長一職，最後前者退出選舉，希望減少撕裂及維繫廠商會的團結，吳宏斌順利成為廠商會之首。

三年過去，廠商會現已進入換屆選舉程序，新一屆會董提名將於9月底截止，最快於10月選出逾100名新會董，由於廠商會會章規定會長不能連任，故最快於12月初有新會長誕生。而由於兩名副會長徐晉暉及吳清煥亦已「夠鐘」退任，故新一屆會董會將出現最少三名新面孔。

據多名廠商會中人透露，現任第一副會長史立德料在無競爭下，大熱接替吳宏斌出任新一屆會長。



吳宏斌：史立德是人才 與自己理念一致

史立德是華彩集團有限公司主席兼創辦人，曾擔任仁愛堂董事局主席及黃大仙區議員，2007年獲香港特區政府頒授榮譽勳章。吳宏斌接受查詢時說，作為該會第一副會長，由史接替會長的機會的確較高，但強調最終都要經由會董選舉產生。

吳宏斌又讚揚史立德是人才，熟悉會務運作及關心會員，致力培養年輕人及發展創新科技，與自己的理念一致。談及過去三年的工作，吳宏斌說很感激得到各會員支持，他一直希望能助廠商會發展大灣區及一帶一路商機，過去亦曾到孟加拉及埃塞俄比亞考察，但今年受疫情影響，令工作未能做到最好。

修章工作已完成 設常務副會長作下屆會長候選人

吳宏斌在2017年上任後，曾希望修改會章，令會內架構變得更穩定，當中包括改變會董選舉規定，規定每名會董在任三屆後，需再經歷一次選舉才可延任；設立常務副會長作為下一屆會長選舉當然候選人。至於早前曾一度觸礁的會員資格部分，吳宏斌說，經修改後已獲政制及內地事務局同意，故修章工作已全部完成。