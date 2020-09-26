稱量刑委員會影響司法獨立　曾鈺成：司法機構應增加透明度

民建聯立法會議員周浩鼎及葛珮帆，日前提出成立量刑委員會及監察司法委員會。終審法院首席法官馬道立其後罕有發表聲明回應，他強調量刑是司法機構一項獨立行使的專有職能，重申法官的憲制規定職責是在行使司法權力時，以法律為依據，別無其他考慮，亦不包括對政治問題或爭議作出裁決，故此法官必須不受任何性質的政治考慮所影響。 民建聯創黨主席、立法會前主席曾鈺成接受電視台訪問時指，成立量刑委員會等相關建議影響司法獨立，又認為司法機構應增加透明度，重建公眾及及中央的信心。

民建聯創黨主席，立法會前主席曾鈺成接受電視台訪問時指，成立量刑委員會等相關建議影響司法獨立，又認為司法機構應增加透明度，重建公眾及及中央的信心。（資料圖片／龔嘉盛攝）

對於黨友周浩鼎及葛珮帆日前提出成立量刑委員會的建議，曾鈺成在《Now新聞台》節目稱，此建議就像有一個委員會檢視，是「不讓法官胡亂判刑」，認為影響司法獨立。而監察委員會則是有一般市民參加去監察，向法官施壓，認為「很難能脗合司法獨立的概念。」

馬道立其後發聲明不具名回應民建聯兩名立法會議員的建議，曾鈺成覺得該聲明未能完全解決黨友提出的問題，指部分人包括中央有些人，對司法機構或部分法官失去信心。曾鈺成認為司法機構應該重建公眾、中央對司法制度信心，包括對於法官行為的投訴，包括判案時的言論，應提高處理投訴的透明度。

至於民主派立法會議員將於下星期宣布是否決定接受續任安排，曾鈺成指希望民主派留在議會，認為留在議會起碼有機會與建制派，甚至與政府修補關係。