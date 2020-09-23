12港人涉潛逃｜扣押第30天　4家屬委託律師到鹽田看守所探視遭拒

12名港人涉偷渡台灣被中國海警截獲，目前被扣押深圳，據Facebook專頁「12港人關注組」指，今天（23日）上午9時許，12港人當中4名家屬委託律師，到達鹽田看守所要求與當事人會面。 看守所要求分別接待律師，以及要求律師出示公證文件，但律師即使出示公證，最終亦被公安局拒絕與當事人會面。

內地律師質疑「僭建」會面關卡

「12港人關注組」專頁指，4名家屬律師今早到達鹽田看守所要求與當事人會面，被要求出看守所出示公證文件，但律師指公證並非與當事人會面的法律要求，而是看守所自行「僭建」的關卡，又指即使能出示公證，最終亦被公安局拒絕與當事人會面。律師批評是刻意拖延，「要求」不斷漂移，是「耍流氓」的行為。

據報道，4名律師分別是梁小軍、范標文、吳莉以及宋玉生，其中梁小軍代理「香港故事」成員李宇軒，范標文則代表公開大學學生張俊富。

關注組又指，12名香港人已被關押30天，雖然內地當局稱被關押者有獲得法律協助的權利，並可選擇律師，但實際情況是至今仍未有任何家屬委托律師，可與他們任何一人會面。

保安局局長李家超日前指，12名被指涉嫌偷越國（邊）境犯罪的港人，已根據內地當局提供的名單，各自委託兩名律師，但家屬批評李家超的說法，是逼使家屬接受「官派律師」。

▼12名港人家屬早前開記者會及到警總報案▼