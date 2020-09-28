黃定光轟「保就業」粗疏爆粗：我公司係咁就X街　張建宗咁回應

政府早前已批出第二期「保就業」計劃，勞福局局長羅致光前日（26日）接受訪問時，承認計劃並不完美，不能保障所有僱員就業，但就強調若要精準支援沒有利潤的企業，第二期可能要延至11月才能接受申請，在簡單快捷的前提下屬唯一選擇。 民建聯立法會議員黃定光今日（28日）在財委會上，談及「保就業」計劃時顯得相當勞氣，直批政府制定政策的考慮工作非常粗疏及簡陋，「好人好者洗乜你去撐呀」，對生意未受影響的超市及物管仍能得到資助大為不滿。他又不點名指有官員表示，若要精準審查企業，需要額外聘請更多的人手處理，質疑「平時佢食咩嫁，唔洗做呀?」，更爆出「如果我公司係咁就X街啦」，連財會副主席陳振英亦忍不住開口叫他注意要用議會語言。

張建宗表示，政府目前的財政狀況難以支援所有受影響行業 。（歐嘉樂攝）

張建宗：多謝黃議員語重心長

第二期「保就業」計劃甫出，社會對超市及物管生意受惠疫情下，仍能得到資助意見分歧，即使政府表明要求超市需回饋市民，亦未能令人收貨。

立法會財委會今日繼續審議「抗疫基金3.0」，黃定光發言時相當火爆，一開始就稱政府「呢幾年做出好多好事，唔知點解都變壞事」，直指政府政策非常粗疏簡陋。他續表示，「保就業」自然應該保一些有困難、因著疫情的抗爭導致飯碗不保的企業，「好人好者洗乜你去撐呀，日日有工開洗乜你去保」。

對於有官員指，要做到精準支援沒有利潤的企業，需要聘請額外人手，黃定光就質疑原有的職員為何不能處理這些工作，「平時佢食咩嫁？唔洗做呀?」，說到氣憤之處更忍不住「爆粗」：「多啲嘢（做）就要請多啲人，如果我公司係咁就仆街啦！死人啦！」。有議員在旁聽到不禁驚呼，陳振英聞言後就叫停黃定光，黃其後修正講法，以普通話讀出「不該」，陳振英仍認為對方應以適當的議會語言發言。

黃定光續指，跨境運輸業、會議展覽、舞台工作者等已手停口停，政府仍避重就輕、取易不取難，不理會受到嚴重影響的行業。對於抗疫基金，他表示民建聯不可能阻撓，但對於政府施政深表遺憾和不滿，希望政府能正視社會上實際的困難及市民意見的反映，不要坐在冷氣房內閉門造車，想一些不設實際的政策予人指責。

張建宗之後發言回應指，「好多謝黃議員語重心長」，並稱會「鞭策自己做好啲」，強調政府知道民間疾苦。

陳振英聞言後就叫停黃定光。（歐嘉樂攝）

引導長者用新科技？ 張宇人：搞大抽獎

自由黨主席張宇人則在會上提到飲食業，並非只是希望政府提供資金援助，而是大家都希望做多一點。他提到自己上星期與業界開會，提到坊間有不少空氣清新機，但他「不想業界去買，買完幫不到殺菌」，又指不少年紀較大的人士，未必懂得使用新科技，至於「如何引導年紀大的人用新科技？」張宇人獻出妙計：「搞大抽獎」。最終因為張宇人發言用盡時間，沒有官員回應。

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3議員跟進的士安網電子支付 張建宗認落後

會計界梁繼昌問及政府會否跟進國泰的投資表現，以及不同商戶安裝電子支付系統的進度，特別是的士方面。運輸及房屋局局長陳帆回應指，局方會研究令電子支付更普及化。財經事務及庫務局局長許正宇指，政府會派兩名觀察員加入國泰的董事局，而國泰作為公司，經營情況一定有所披露。

社福界邵家臻再追問，的士電子支付系統如何推展，指自己從未遇過有電子支付系統的士，以及跟進街市檔販及食肆小店將如何獲得減租支援措施。政務司司長張建宗回應指，政府有帶頭減租，亦在水費、排污費等提供援助數個月，「都幫了不少」。的士方面支付系統方面，運輸署署長羅淑佩指，部分的士已安裝，但進度會加快，她理解市民在疫情之下，希望使用電子支付。

公民黨陳淑莊指，她最近乘坐了一架有八達通之的士，從司機口中得知八達通方面有收費，而且以八達通處理小費不便，另一次坐的士回立法會時，司機叫她問政府，因為該司機申請保就業計畫了兩個多月都沒有回音，亦有不少人申請後，遲發放、找政府只接到電話錄音。

羅淑佩回應指，理解補貼方面進度較落後，因為要追查文件，不同於巴士方面已有規範，而處理相關工作的人手已有雙位數字增加。