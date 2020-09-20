防疫抗疫基金│張建宗：周五將就紓困措施撥款出席財委會會議

政務司司長張建宗今(20日)於網誌表示，第三輪「防疫抗疫基金」，聚焦資助受政府防疫抗疫措施影響或受疫情重創的行業和人士，以及繼續提升防疫抗疫能力，涉及金額約240億元；他表示，將於周五(9月25日)連同多位局長出席立法會財委會會議，爭取議員支持，獲立法會撥款批准後，政府會盡早落實相關措施。 另外，張建宗又指，2020年《施政報告》公眾諮詢已經展開，行政長官及司局長在過去一個月與不同界別的持份者進行網上諮詢會。同時，誠邀市民就2020年《施政報告》發表意見，讓他們可以制訂切合社會需要的政策措施。

張建宗指，計及早前兩輪「防疫抗疫基金」措施、今年財政預算案的各項措施，以及剛公布的第三輪「防疫抗疫基金」措施，涉及金額合計超過3,000億元；政府2020-21年度的預計綜合赤字，已增加至超過3,000億元，財政儲備則降至約8,000多億元，相等於約12-13個月的政府開支，接近2003年SARS後的水平，財赤金額非常龐大，是前所未見。

然而，目前第三波疫情未完，專家估計本港在冬季很可能會出現第四波疫情，加上外圍經濟及地緣政治形勢嚴峻及充滿不確定性，政府一方面需要審慎理財，避免財政儲備急速萎縮，但另一方面亦要適度支援受影響的企業及人士，政府需在兩者之間取得恰當的平衡。

他指，公共資源有限，政府在有限空間盡力為民紓困。大家應從宏觀、客觀和整體的角度評價由年初至今推出的一系列支援措施。

張建宗表示，本周五(9月25日)將連同多位局長出席立法會財務委員會會議，就紓困措施的撥款申請，解答議員的提問，並爭取他們的支持。獲立法會撥款批准後，政府會盡早落實相關措施；他表示，衷心希望，立法會議員以大局為重，在當前的疫情持續和經濟困局，與政府一起集中精力對抗疫情，發展經濟，改善民生，凡事以香港社會整體利益為依歸，避免不必要的內耗。

▼9月18日起重開處所及放寬措施▼