拒評港台記者利君雅延長試用期　邱騰華：公務員升遷有既定機制

港台管理層會重啟對電視部員工利君雅的投訴調查，有關投訴涉及她在去年7月至11月期間，出席政府記者會的表現和行為，並要求延長利君雅的試用期120天。港台節目及製作人員工會質疑理據不充分，形容屬政治打壓，破壞公務員制度。 商務及經濟發展局局長邱騰華今日（28日）下午見記者回應事件。他形容事件是一個政府部門內的人事升遷、表現、紀律等問題，按一貫規定，由政府部門自己自行處理，他不便評論，亦沒有任何評論。

被問及記者如果因為問題尖銳而導致被投訴，因而需要再被調查是否合適時，邱騰華回應指，這問題是將假設性放諸於他身上。他強調事件涉及的問題，由政府部門負責，任何公務員的升遷安排都由有關機制度處理，亦受監察，他不應該亦不適合作任何評論。

邱騰華又強調，香港電台作為公共廣播機構，要恪守約章的權力及責任，他個人及其他人都不應評論。

邱騰華出席財委會會議。（歐嘉樂攝）

工會主席趙善恩今早（28日）表示，公務員有3年試用期，至少6次的考核，考核範圍並無公眾對當事人觀感一項。她認為，如果利君雅表現有問題，應在過程中提出，管理層重啟調查意味之前已結案，按法庭做法，應是一案不能兩審，認為今次做法背後原因是「不言而喻」。

利君雅需在明天下午5時前回覆是否接受延長試用期，她昨日接受查詢時指，不方便評論事件，只說：「多謝關心，請繼續支持港台」。