立法會延任｜一文掌握23非建制派最新去留取態　這5人仍懸而未決

香港民意研究所明日（29日）將會向民主黨遞交「去留民調」結果，決定15名議員的命運，人民力量陳志全和議會陣線朱凱廸今天已率先去信立法會，表明不會留任。 其餘五名泛民議員則仍未公布去留決定，教育界議員葉建源今天表示，隨時會公布最終決定，需先完成教協內部程序方能公布。會計界梁繼昌表示，所屬業界意見相當清晰，大部分聲音希望他留任。被問到若絕大部分民主派議員離開議會，他是否會繼續留下來？梁繼昌反問明日的情況是否將會如此，重申留待明日結果揭曉。

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15人服鷹民調決定：民主黨、公民黨、張超雄、毛孟靜及邵家臻

民主黨7人、公民黨5人、工黨張超雄、香港本土毛孟靜及社福界邵家臻將會服鷹今天公布的民調結果，決定是否延任一年。

香港民意研究所主席兼行政總裁鍾庭耀表示，已敲定在今天（29日）早上8時半向民主黨提交報告。民主黨立法會議員林卓廷昨天（28日）表示，民主派議員在今早9時與民研副行政總裁鍾劍華會面，聆聽民調結果的分析及結論，其後民主派將會開會商討，料今天早上11時半見記者，公布最終結果和決定。

2人不會留任：陳志全、朱凱廸

表明不會留任的人民力量陳志全和議會陣線朱凱廸則已去信立法會秘書處，指基於第六屆立法會「四年合法會期」即將屆滿，履行議員的責任亦已完成，表明決定於9月30日後不繼續擔任立法會議員。

5人未公布最終決定



表明傾向延任的會計界梁繼昌表示，所屬業界意見相當清晰，大部分聲音希望他留任，被問到若絕大部分民主派議員離開議會，他是否會繼續留下來？梁繼昌反問明日的情況是否將會如此，重申留待明日結果揭曉。

曾表示「跟大隊」的衞生服務界議員李國麟表示，早前他以業界工會為單位，向業界不同版塊諮詢意見，大多要求他留下，不過仍需留意明日民調的結果，才能作最終決定。

李國麟昨表示：明日才算吧 葉建源：隨時公布最終決定

李國麟表示，在專業議政中，社福界邵家臻已表明跟從民調結果，法律界郭榮鏗亦會跟從公民黨的意見，其他人亦要考慮當全體跟從民調的議員一旦離開，餘下來的議員該如何繼續議會工作，強調「明日 才算吧」。

葉建源形容決定已差不多可公布，又指隨時會公布最終決定，需先完成教協內部程序方能公布。

資訊科技界議員莫乃光和街工梁耀忠曾與民主派發表聲明，表明傾向留守議會，莫乃光曾表示會考慮業界意見作決定，梁耀忠則表示「跟大隊」。

表明會延任一年的熱血公民鄭松泰早前表示，既然泛民選擇以民調決定去留，指倘若民調結果支持總辭作「政治表態」，並確定泛民直選議員拒絕延任後，他會跟隨泛民離任。（余俊亮攝）

若民調逾半撐泛民離任 鄭松泰會跟隨

表明會延任一年的熱血公民鄭松泰早前表示，既然泛民選擇以民調決定去留，指倘若民調結果支持總辭作「政治表態」，並確定泛民直選議員拒絕延任後，他會跟隨泛民離任。

▼盤點民主派議員議會去留取態▼