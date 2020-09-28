立法會延任｜陳志全、朱凱廸去信秘書處　決定本月30日後不再續任

民主派去留民調明日出爐，一早表明不會留任的人民力量陳志全和議會陣線朱凱廸，今日（28日）已去信立法會秘書處，表明在9月30日後、即四年議員任期屆滿後，不繼續擔任立法會議員，不會參加自10月1日起違反《基本法》第69條而繼續運作的「委任議會」。

朱凱廸早前亦已去信「立法會同仁」，向立法會清潔工，飯堂和咖啡間員工管、事員、影視控制員、設施保養員、保安員及法律部諸位顧問（馮秀娟除外）、申訴部和其他秘書處員工（秘書長陳維安除外）致意，感謝各位過去盡心盡維持立法會運作。

他在信中表明，在9月30日任期屆滿後離開議會，「不會參與自10月1日起違反《基本法》69條而繼續運作的『委任議會』。」

陳志全要求延長使用立會辦公室至10月中

陳志全去信秘書處表示，基於第六屆立法會「四年合法會期」即將屆滿，履行議員的責任亦已完成，表明決定於9月30日後不繼續擔任立法會議員，同時需於9月30日前按合約期結束所有地區辦事處，亦會按合約期終止僱用員工。

不過，陳志全表示，由於仍有很多事宜未能即時完成，需要留部分職員繼續跟進，故認為有需要延長立法會大樓辦公室使用至10月20日，並於10月份繼續支薪給留下的職員，主要協助他處理辦事處結束後的行政、合約、財政和資料處理及跟進未完成個案。

15名民主派議員的命運將於明天早上揭盅。

梁繼昌、李國麟：業界意見傾向留低

民主黨委託香港民研進行的民調周二揭盅，15名民主派議員表明服膺於結果，包括民主黨、公民黨、工黨等，但未包括部分功能界別議員。

未有參與民調的衞生服務界議員李國麟指，之前已按工會為單位，詢問業界意見，大多要求他留下，但仍需留意明日民調結果，再作最終決定。他指「專業議政」當中，社福界邵家臻已表明跟從民調，而法律界郭榮鏗將跟從公民黨的意見，而其他人亦要考慮當全體跟從民調的議員一旦離開，他們要如何留下工作，強調「明日才算吧」。

會計界梁繼昌亦表示，「專業議政」各人的考慮，對於民調及業界意見的參考比例不一。他指自己業界意見相當清晰，希望他留下較多，「不過當然如果民調出來，有9成人認為不應該留，考慮又會有所不同」。至於如果絕大部分民主派議員離開議會，是否會繼續留下來？梁繼昌反問明日的情況是否將會如此，重申留待明日結果揭曉。

立法會主席梁君彥早前表示，行管會參考當局意見後，決定不論議員是否在9月30日後繼續擔任立法會議員，都可獲發2016年10月1日至2020年9月30日的四年任滿酬金；若議員完成之後整個餘下任期，亦可獲發另一筆任滿酬金，即由2020年10月1日至第六屆立法會延任期完結。

梁君彥早前，若議員決定不延任，議員需在9月30日或之前通知立法會秘書處，他亦可按照現行指引申領結束辦事處的開支。