立法會延任｜陳志全朱凱廸不續任：民調若無壓倒性結果泛民應杯葛

民主派去留民調明日（29日）出爐，朱凱廸及人民力量陳志全今日率先去信立法會，表明將於9月30日後，不再擔任立法會議員一職。 陳志全表示，不論決定去或留，都一定有人不認同，希望大家理解。他又指，如果明日的民調結果中，去留均沒有任何一方壓倒性（即過半數）的話，呼籲其他泛民議員考慮杯葛延任的議會。兩人均表示，若民調結果不止他們兩人離開，將需要整合議政力量。

陳志全表示，不論決定去或留，都一定有人不認同，希望大家理解。（歐嘉樂攝）

陳志全：是暫別非辭職

陳志全表示，已去信立法會秘書處，指自己的4年任期已經屆滿，而秘書處則要求他寫明自己將不會續任。陳志全強調，自己寫的不是辭職信，只是認為任期已屆滿，才不再做立法會議員。他形容只是暫別，並非辭職，理論上未來仍會積極參與選舉。

朱凱廸解釋離任決定時指，「既然4年前接受的託負是4年的，這是一個擔子，我們揹住走了4年，到9月30日，我們都認為是完滿地放下這擔子的時候」。他指自己當然希望繼續成為市民的代表，所以先前有參加新一屆立法會選舉，會盡力令第七屆立法會選舉公平地舉行，令香港人選出自己的代表。

朱凱廸表示，如果有很多民主派離開議會，將有急切性整合力量，思考如何向抗爭的方向走。（歐嘉樂攝）

秘書處要求10月20日交出辦公室

陳志全提到，立法會秘書處要求他在離任的14個工作天內，即10月20日前交出辦公室，但自己目標是10月1日前整理好個人物品。至於下一步的工作，他稱將視乎最後有多少人離開立法會，如果只有他和朱凱廸兩人，會繼續做好自己的工作；但如果有更多議員，則要整合議政力量。

朱凱廸表示，兩人離任的決定是為了明志，雖然本來希望民主派能有共同決定，但他們兩人已作出決定，在離開議會後，將欠缺身位分析大局。不過他亦指，如果有很多民主派離開議會，將有急切性整合力量，思考如何向抗爭的方向走。至於他的個人工作，朱指自己未加入立法會前後都是「組織者」，會繼續跟進12被扣內地港人事件、美孚九華徑收地的工作。

朱凱廸及人民力量陳志全已去信立法會，表明將於9月30日後，不再擔任現屆立法會議員一職。（歐嘉樂攝）

朱凱廸不止去信立法會秘書處，而是去信所有立法會同事，因為支持立法會運作最多的人是員工、清潔工、保安員、法律顧問等同事。他另外呼籲各立法會同事，想想為何清潔工與立法會秘書長的薪金相差26倍，希望他們未來都在自由、民主的社會，真正代表香港人民的立法會內，專業、中立地履行職務。

陳志全補充指，感謝絕大部分職員，除了立法會秘書長陳維安、首席法律顧問陳秀娟等人， 又指其實大部分保安員都待他不錯。