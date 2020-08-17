拆局｜「非主留派」暫有朱凱廸、慢必　泛民仍保否決權　防建制DQ

全國人大常委會上周通過決定，第六屆立法會將繼續運作不少於一年，民主派的去留問題備受社會關注。民主派今天（17日）召開內部會議後發聲明，指大多數議員傾向留守議會戰線。不過，人民力量陳志全發個人聲明，表明自己不是「主留派」，議會陣線朱凱廸在昨天率先表態，支持杯葛議會。 綜合目前形勢，料朱、陳二人將成為「非主留」，拒絕延任安排，其餘20名泛民主派則留守議會，連同醫學界陳沛然和熱血公民鄭松泰，非建制派共有22名議員。根據《議事規則》，譴責議員動議需要在席議員三分二贊成方能通過，換言之，非建制料能保著三分一關鍵否決權，能夠阻止建制派透過譴責動議，褫奪民主黨許智峯等泛民議員議席。

倘若朱凱廸和陳志全拒絕留守議會，總議員人數將由66人，減至只有64人。（梁鵬威攝/資料圖片）

料泛民「有人走有人留」

民主派立法會議員今天在立法會「聚頭」，討論去留問題，不同黨派的議員在會議上各自表述意向，「非主留」的議員則在會上表達了不留守的理據。民主派會議召集人陳淑莊會後發聲明，指大多數議員傾向留守議會戰線，仍需再作討論。

人民力量陳志全其後發表個人聲明，表明自己不是「主留派」，與抗爭派友好的議會陣線朱凱廸，昨天亦率先表態杯葛議會。有消息人士指，非主留派認為留守已無大意義，若留守是為了阻擋「惡法」通過，只能「由本身三日通過（惡法），拖到三個月後先通過（惡法）」，又指假設若要拖延三個月，也要視乎議員們有否「抗爭意志」。該消息人士指，將會「有人走有人留」。

據了解，民主派22名議員中，朱、陳二人為「非主留」，拒絕延任安排，其餘20名泛民主派則留守議會，包括民主黨7人及公民黨5人，連同醫學界陳沛然和熱血公民鄭松泰，復會後的立法會共有22名非建制議員。

在暑假休會前，民主黨許智峯因「搶手機」事件，被調查委員會認為足以構成被譴責的理據，若經立法會在席三分二議員通過譴責動議，立法會主席即可宣告許智峯喪失立法會議員資格。倘若朱凱廸和陳志全拒絕延任，總議員人數將由66人，減至只有64人，仍有22人的非建制仍可守著三分一關鍵否決權，阻止建制派透過譴責動議褫奪泛民議員資格。

民主派今天（17日）召開內部會議後發聲明，指大多數議員傾向留守議會戰線。（張浩維攝/資料圖片）

若泛民三人杯葛議會 將失去否決權



不過，倘有3名民主派議員杯葛議會，總議員人數將減至63人，三分二門檻為42人，剛好是建制派的總人數，只要立法會主席也在譴責動議投票，民主派議員即可被取消資格。

至於《基本法》23條立法等一般政府法案，只需在席議員過半數贊成，無論泛民留任與否，建制派也有足夠人數通過議案。

修改《議事規則》等議員議案及法案，則需要經地區直選及功能組別過半數議員贊成方能通過，現時建制派在地區直選及功能組別均掌握過半數議席，因此無論如何也能通過。

此外，政改方案需要全體議員（70人）三分之二贊成，即47人，即使民主派連同鄭松泰、陳沛然全數不留任，只有42人的建制派也沒有足夠人數通過。

倘朱凱廸及陳志全拒延任後的議會形勢 議案 通過門檻 能否通過 政改 全體議員的三分二（47票） 無論任何不能通過 《基本法》23條 在席議員的過半數 建制派有足夠票數通過 修改議事規則 地區直選及功能界別分別過半 建制派有足夠票數通過 譴責議員動議 在席三分二議員（43票） 22名非建制在席可否決動議