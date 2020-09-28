立法會延任｜葉建源指隨時公布決定　梁繼昌：業界撐留任聲音清晰

香港民意研究所明天（29日）將會向民主黨遞交「去留民調」結果，決定15名議員的命運。外界關注未有參與民調的教育界葉建源、會計界梁繼昌、資訊科技界議員莫乃光及衛生服務界李國麟的取態。 教育界議員葉建源接受查詢時表示，隨時可公布最終決定，但需先完成教協內部程序。會計界梁繼昌表示，所屬業界意見相當清晰，大部分聲音希望他留任，被問到若絕大部分民主派議員離開議會，他是否會繼續留下來？梁繼昌反問明日的情況是否將會如此，重申留待明日結果揭曉。

葉建源形容決定已差不多可公布。（盧翊銘攝/資料圖片）

曾表示「跟大隊」的衞生服務界議員李國麟表示，早前他以業界工會為單位，向業界不同版塊諮詢意見，大多要求他留下，但仍需留意明日民調結果，再作最終決定。

李國麟表示，在「專業議政」中，邵家臻已表明跟從民調結果，法律界郭榮鏗亦會跟從公民黨的意見，其他人亦要考慮當全體跟從民調的議員一旦離開，餘下來的議員該如何繼續議會工作，強調「明日才算」。

葉建源形容決定已差不多可公布，又指隨時會公布最終決定，但需先完成教協內部程序。被問到除了參考業界民調後，會否參考民主派民調的結果，他說有可能。

莫乃光曾與民主派發表聲音，表明願向留守議會，亦曾表示會考慮業界意見作決定。