立法會去留民調揭盅　民主派決定留任　陳淑莊不續任兼退公民黨

香港民研就民主派是否續任立法會的民調已完成，民主派今日（29日）上午11時半召開記者會公布結果，相關的15名民主派議員同日會宣布去留決定，《香港01》將提供現場直播。 香港民意研究所主席兼行政總裁鍾庭耀表示，民調共訪問2,579人，其中739人為15名接受民調綑綁議員的支持者，當中支持15名議員留任或反對辭職的受訪者共47.1個百分點，反對留任或支持辭職則為45.8個百分點，7%受訪者回答「一半半」。 民主黨主席胡志偉表示，民調顯示去或留的比例也不過半，民主派15名議員需作政治判斷，他指15人都希望緊守議會戰線。不過，公民黨議員陳淑莊宣佈以個人理由不續任，並退出公民黨。

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林卓廷：拖延建制派用特權法查反修例運動

【12:48】被問到有否與初選勝出者有實質討論，如設立「影子議員」，以及會否作「捐薪金」等承諾，林卓廷稱，「影子議員」是個別初選素人提出，其他素人都有不同看法，強調民主派在議會要承擔責任，不可以將責任推給其他人。

毛孟靜稱，現時在這方面應有個留白，等待再作討論。胡志偉稱，現時是政府延任立法會一年，他們好清楚要政府重啟選舉，若他們不能完成責任，相信大家會檢視他們是否要繼續下去。

【12:45】被進一步問到如何在人數下風情況下完成工作目標，林卓廷指，民主派從來在議會投票時都是少數，若要保住三分一否決權，也要陳沛然和鄭松泰支持。他表示，希望拖延梁美芬提出《權力及特權法》成立調查委員會調查運動，目前有多個議員議案排在梁美芬的議員議案之前，加上政府法案有審議優先權，即使通過專責委員會，也需要經內會處理，其後選主席、訂馮查詢範圍、委員會日程、傳召證人，強調民主派會盡力拖延所有程序，又指現時只剩7個月是真正可以開會，「議會戰線唔會可以守住所有嘢，但唔守就會被長驅直進」。

【12:42】毛孟靜表示，民主派與決定離任朱凱廸、陳志全仍有合作空間；林卓廷補充，民主派有共同敵人，雙方未來一定不會影響合作及團結。

鍾庭耀表示，若以收集到的全部2579個樣本計算，誤差約為2%，若只以700多個民主派支持者計算，誤差率約為3至4%。他特別指出，自稱為建制派支持者有73%支持民主派離任；自稱中間派支持者有54.4%支持民主派離任；而自稱民主派支持者則有45.8%支持民主派離任，顯示不同政治立場支持者會有不同考慮。

21名非建制派議員續任一年，陳志全、朱凱廸、陳淑莊決定離開議會。（01製圖）

林卓廷。（盧翊銘攝）

《港人講地》質疑不尊重民意 林卓廷反唇相譏

【12:28】《港人講地》記者問及民調結果不達標，他們作出留守決定是否不尊重民意，質疑民主派議員派單張宣傳留守是影響民意，問他們如何向不支持留任者交代？林卓廷反駁指，參考民意何錯之用，「唔做（民調）你們又會質疑我們閉門做車」，他強調一直向市民稱希望留守議會戰線，「同公眾解說留守又何錯之有」？

被問到未來一年會以哪些手法抗爭，胡志偉表示，過去議會內不同議員有不同的抗爭形態，他指民主派作出了留任決定後，需負起更大責任，提升工作力度，日後民主派在投票時以議案能否損害香港人人身自由作考慮，相信此原則會拉近各議員的分歧。

林卓廷表示，過去一個月與抗爭派參與了不同論壇，有議員亦與不同素人會面，一直有溝通，他希望下午與初選勝出者聯絡，與他們會面商討合作細節。

隨著陳淑莊不留任，民主派連同鄭松泰和陳沛然只有21人，如何能守住惡法？胡志偉表示，民主派在未來日子不容易，容觀上仍保有的主要法案否決權，但在其他議案上，民主派要加把勁、走多一步，拖延惡法速度，以有限實力做要做的事。

《港人講地》記者質疑留守不尊重民意，林卓廷反駁指參考民調何錯之有。（盧翊銘攝）

林卓廷：與初選勝出者接觸 建合作平台

【12:15】街工梁耀忠表示，他是在場唯一沒參與民調的議員，原因是街工認為未來一年離開議會只會容許建制派和政府為所欲為，故應該留守會監察和表達意見。他強調民主派應該團結，故選擇等待其他議員作決定後再跟隨。梁耀忠指，知道民調有分岐的結果，反映現時政治環境惡劣，面對民間的分岐嚴重，需要更多機會促進機會團結。他強調，未來會盡力監察政府和表達意見，不讓建制派「想做咩就做咩」，並希望結合議會內外力量做更多事。

民主黨林卓廷指，初選勝出者有相當多民意授權和代表性，未來一定要同議會外這些民間在野力量，連結他們，會盡快主動和勝出者接觸，盡快建立長遠合作溝通平台，團結整個民主陣營力量。他指，民意相當分歧，完全理解尊重市民的看法，但希望日後槍口對外，連場硬仗下，沒有空間分裂。

林卓廷稱，留守議會有三項重要工作，第一是跟進12名港人在內地被拘禁，將會向政府施加最大壓力，與朱凱廸在議會內外施壓；第二是阻擋建制派以特權條例清算反修例運動；第三是全力要求重啟選舉，同時要全力阻止政府提出在大灣區投票的措施。林卓廷稱，不知道是否一定能阻惡法通過，但一定會盡最大努力嘗試。

胡志偉表示，今日不同黨派作的決定是顯示其責任承擔，至於會否擔心明年選舉中不再投票給他們，他強調會尊重選民下年決定，現時在每個陣地都要盡力而為。

公民黨黨魁楊岳橋指，該黨議員陳淑莊因個人理由不續任。（盧翊銘攝）

▼盤點23非建制派最新去留取態▼

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【11:56】公民黨議員陳淑莊今早去信立法會主席，因個人理由將於明日（30日）如期完成4年任期，不繼續擔任立法會議員。

她在fb表示，經過去年佔中九子案漫長審訊的煎熬，加上突然確診腦瘤，對她和家人衝擊不小，幸手術順利，康復良好，現在情況穩定，「經歷大劫後，我深切體會親人與健康比其他一切重要，須加倍珍惜，因此我早已打算，完成本屆立法會四年任期後告別政壇。」

她指，公民黨根據上述民調結果及黨事先聲明的「留」意向，最後決定黨的現任立法會議員延任一年，但她因個人理由未能遵從黨的決定，現宣布退出公民黨。

【11:55】胡志偉提到，相關決定很艱難，是兩害取其輕，希望盡努力維持議會戰線，阻止及拖慢惡法長驅直進，以及緊守有限發聲平台。

工黨張超雄表示，支持者的意見分歧，是政府和北京取消立法會選舉而來，他們認為事件是違憲違法，支持者原則上很難接納。他提到，從責任上、運動上認為要留，但個人意願上寧可走，但既然政治決定要留下來，就要繼續頂住。他強調，分歧不等於分裂，往後的日子很凶險、很艱苦，他希望香港人齊心共同努力，在任何戰線和崗位，一起抵抗暴政。

▼陳志全、朱凱廸交代不留任決定▼

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自稱建制受訪者多支持離任

【11:46】鍾庭耀表示，2,579個樣本當中，有18個樣本需要暢除，其中6個樣本在完成調查後在運算過程中，其答案出現矛盾，因此判定6個樣本不太可信，鍾庭耀總結，調查結果相當可靠和可信。

鍾庭耀強調，「門檻定咗就定咗」，泛民按結果便是過不到門檻。他又指，根據調查結果，自稱建制派的受訪者很多人希望泛民離開議會，自稱中間派的受訪者也較多人希望泛民離開議會。

民調問卷設3條問題，包括分別問及有多支持或反對民主黨、公民黨、毛孟靜及張超雄留任一年，以及辭職離開議會，並要求被訪者確認其是否上述議員的支持者。參與民調的15名議員明言將會服膺於結果。