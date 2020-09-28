拆局｜民調明揭盅定去留　泛民15人倘離開議會將致「城牆」失守

香港民意研究所上周起開始進行民調決定15名議員民主派立法會議員去留，民主黨明日（29日）早上11時半公布結果，擾攘個多月的去留之爭將有定案。 由於陳志全、朱凱廸早已宣布不留任，目前非建制派議席跌至22席（包括熱血公民鄭松泰及醫學界陳沛然），建制派41席。雖然建制派已經分別取得政府議案及議員議案的控制權，但主留的民主派認為，建制派有意在立法會提案「清算」修例風波，包括調查612 基金資金來源，留守議會可以透過拉布，就算不能拖死議案亦可大大壓縮議案通過後的調查時間，減輕對民主派陣營的衝擊。

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投票形勢：譴責議員動議「在席三分之二」界線失守

民主派目前在立法會勢孤力弱，15人的去留對立法會日常議案投票已不會起關鍵影響：立法會大會表決政府議案的門檻是逾半數在席議員贊成，建制派本身佔絕對優勢; 而通過議員議案的分組表決門檻，則為直選和功能組別議員各自都有逾半數人贊成， 建制派亦取得控制權。

唯一有實際影響的是須「出席會議的議員三分之二」通過的譴責議員動議，可DQ判刑逾月、行為不檢或違反誓言的議員職務，而民主派只要有20人留守議會就可以阻止相關動議，但倘若15名民主派議員離開議會，「守護」城牆隨即崩坍。而首當其衝的，可數因搶手機事件被建制派狙擊民主黨許智峯。

許智峯於2018年4月立法會《廣深港高鐵（一地兩檢）條例草案》委員會開會期間，涉嫌在立法會二樓搶走一名保安局女職員的手提電話及文件，建制派其後在議會發動狙擊，成立調查委員會調查事件，經歷一年多調查後，委員會認為譴責議案所述經確立的事實，足以構成譴責許智峯的理據。在委員會完成工作後，若經立法會在席三分二議員通過譴責動議，立法會主席即可宣告許智峯喪失立法會議員資格。許智峯本可藉會期完結而逃過一劫，但由於現時第六屆立法會將延任，許智峰危機重臨，倘15名民主派議員無法留下來，隨時被DQ。

另外，新民黨容海恩因應去年衝擊立法會事件，去年12月動議譴責鄭松泰，議案已交付調查委員會，當議會任期延長，鄭松泰亦可能須重新面對譴責動議。

抗爭手段：拉布力量消亡

除了譴責議案的投票形勢，倘泛民15人離開議會亦會影響民主陣營的「拉布」防守力量，大大削弱議會抗爭實力。

目前建制派計畫「清算」黃營，梁美芬提出引用《權力及特權條例》調查修例風波，包括612 基金的資金來源。分組點票下，有關議案預料最終都可以在建制護航中通過，惟「主留派」民主黨林卓廷接受《香港01》訪問力陳指，若15人留守議會，可以通過提出規程問題、點人數、臨時動議等「人海戰術」拖延通過議案的時間；「拖到只得番兩個月(給建制派)可以調查，同你完全唔拖延、有成年時間（給建制派）調查，結果可以有天淵之別。」