消息：西九行政總裁栢志高今宣布離任　人選待定

消息指，西九文化區管理局行政總裁栢志高（Duncan Warren Pescod），將於今日(29日)宣布離任，接任人選待定。有指西九文化區管理層，今早召開緊急會議，但未知內容細節。

消息指，西九文化區管理層，朝早曾召開緊急會議。(資料圖片)

栢志高為英國裔港人，於港府服務逾33年，曾任職多個不同部門，包括前民政科、前保安科、地政總署、前市政總署、前政務總署、前公務員事務局等。他於2008至2010年出任商務及經濟發展局常任秘書長（通訊及科技），以及於2010至2014年出任運輸及房屋局常任秘書長（房屋）兼房屋署署長。

由2015年8月起，栢志高出任西九文化區管理局行政總裁，全權負責管理局的策略方針和日常營運。今日突然傳出他離任之消息，惟未有透露其辭職原因。上月初西九文化區管理局董事局舉行第91次會議，栢志高仍如常出席活動並作報告。

今次是繼終審法院非常任法官苗禮治和施覺民相繼辭職後，再有於港政府機構服務多年的外籍高層離職，料將進一步引發外界對外籍官員或政府部門高層人員，全面撤出香港的擔憂。

此前香港終審法院非常任法官苗禮治（Peter Millett），於上周五（25日）表示因身體不適宜作長途旅行，將不會再到香港審案。這是繼本月初另一位非常任法官施覺民（James Spigelman）辭職後，香港終審法院外籍法官的又一次異動，同時也發外界對外籍法官全體辭職的擔憂。