陳淑莊宣布退出政壇　數度哽咽：最對不起母親　服務港人畢生榮幸

民主派議員去留民調今日（29日）揭盅，在去留兩方的支持者均未達過半門檻下，21非建制派議員決定繼續緊守議會戰線。惟公民黨陳淑莊就稱自己因個人理由而不會續任，今早已去信通知立法會主席，並宣布退出公民黨。 陳淑莊隨後見記者時數度哽咽，指經過去年確診腦瘤後，發現自己虧欠母親太多，未來想花更多的時間陪伴家人及休養身體，希望踏入人生下半場，不要留下太多後悔。回顧十多載從政生涯，她感觸地稱自己只是一個很普通的香港人，感激港人讓她走入議會，給予她從來沒有想像過的機會服務港人，是自己的畢生榮幸。 陳淑莊又稱，政治人物始終會有退下來的時候，只不過自己選擇了一個大家估不到的時刻，強調不會再參選立法會或做KOL，亦不會再接受訪問。

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冀抽多點時間陪伴母親

陳淑莊在4名黨友的陪同下見記者，甫進場已眼眶通紅。她解釋，尊重公民黨留任的決定，但基於與自己的私人決定不一，故決定退黨。對於離開政壇，自言思考了一段頗長的時間，早已有心理準備。疫情期間，陳淑莊與母親終於可以無壓力地在外用餐，加上經歷過去一年患病、官司，令她反問快要到50歲的自己，有什麼想做，至少可以令自己將來少些後悔。她憶述做手術時，母親在手術室外哭著等了5小時，一度哽咽，希望能趁母親仍然活潑健康之時，花多些時間陪伴對方。

遺憾未能成功推行《樹木法》

走過15年政治生涯，陳淑莊坦言有感自己虧欠了香港，不停問自己是否可以做得更多，如推行多年亦未能成功的《樹木法》等，都是自己的遺憾。被問到離開是否感到解脫，她承認的確是比較輕鬆，過去自己未曾離開過政圈，亦無真正放過假，現在可以過普通人的生活。

陳淑莊表示，希望外界不要對自己的離任有任何揣測，又指已向民主派交代，形容留任是非常困難的決定，認為自己的離開有欠一眾同事，亦感謝沒有人視自己為逃兵；笑稱新一任的召集人民主黨胡志偉，已向她交託新任務，就是擔任CEO負責飲食活動。對於未來，陳表示未有打算，認為很多時候即使計劃好，上天都會另有安排，又指非只有政治可以為香港服務，自己會先調節好身體，之後的人生尚有很多不同的選擇，形容現在是暫時的完結亦是新的開始。

公民黨黨魁楊岳橋就稱，作為朋友完完全全支持的陳淑莊決定，過去一段時間見證著她，無論在身體上或精神上都承擔了很多，非常人能理解；又笑言兩人的友誼超越政治，祝願陳淑莊快將50歲的人生能過得幸福。陳淑莊就自言會做黨友的小粉絲，以香港人的身份繼續支持他們的工作。

陳淑莊決定不續任立法會議員，談及媽媽時數度哽咽。（盧翊銘攝）

▼民主派公布民調結果記者會▼

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公民黨早前已發聲明指，對陳淑莊決定離開議會感到十分惋惜，但尊重她的決定，並接受其退黨通知。公民黨感謝陳淑莊多年來對民主運動及公民黨的貢獻，並衷心祝願她未來日子身心康泰，再會於民主路上。