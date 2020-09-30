駱惠寧：中央領導下　免於港獨危機　愛國不是選擇是義務

中華人民共和國國慶71周年前一天，有團體在香港會議展覽中心舉辦周年大會，行政長官林鄭月娥、全國政協副主席董建華、中聯辦主任駱惠寧等600人出席。

【10:27】中聯辦主任駱惠寧表示，在中國共產黨的領導下，中國擺脫了落後捱打的歷史，香港回歸中國後，命運才發生翻天覆地的變化，在中央的領導下，香港才能度過亞洲金融危機、非典疫情等危機。在中央領導下，國家才能免於顏色革命、港獨危機。他指，國安則家太平、國強則家興旺，有國才有家，愛國不是選擇，而是一種義務。

駱惠寧指，自改革開放以來，港人熱心支持國家，早期在內地投資事業、參與公益、兩地交流合作，深深體現港人愛國情和報國心，但也有一些人在香港刻意淡化國家意識、曲解兩制、逢中必反，所以增強國家意識是香港重大緊迫的問題，香港比任何時候都需要強調對國家的責任擔當，不守一國之本，就沒有兩制之利。

【10:18】特首林鄭月娥在酒會上，上台發言，她表示，作為香港人，以國家強大發展為榮，自1949年以來，中國取得驕人成就，成為世界第二大經濟體，國際地位舉足輕重。她指，香港成功落實「一國兩制」，去年面對的暴力事件、今年面對的疫情，在中央幫助下重回正軌，尤其中央訂立港區國安法、為香港進行檢測計劃、建立社區治療設施和臨時醫院，由衷感謝中央政府對特區的支持。

【10:08】全國政協副主席董建華表示，在新冠肺炎肆虐全球下，經濟動盪不穩，香港受到內外影響，是回歸以來的巨大挑戰。他稱，很高興得到中央大力支持，在行政長官林鄭月娥和特區政府的帶領下，社會各方面逐步重回正軌，隨《港區國安法》實施，為維護國家安全基礎。

董建華又指，政府推岀防疫抗疫基金，保就業和維護香港繁榮穩定。他認為，香港應在「一國兩制」下重新岀發，完善行政主導體制，並支持行政長官依法施政，落實以民為本的方針，解決土地房屋等深層次問題。「沒有人能阻擋中華民族前進的步伐，沒有任何力量能離間中國與香港相連的關係。」