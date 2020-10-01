駱惠寧國慶日訪劏房戶　劉兆佳：預示中央對港民生將積極介入

今日是中秋節，亦是國慶日，中聯辦主任駱惠寧到訪港島和九龍地區，探望老人家和劏房戶，向他們送上月餅和防疫物資。過往中聯辦官員較少會落區探訪，這次是相對罕見的情況。 全國港澳研究會副會長劉兆佳接受《香港01》查詢時表示，駱惠寧的舉動反映中央將加大力度支持特區政府處理經濟、民生問題，他又指中央未來除了應對「暴亂」等情況，在經濟、民生問題上都會積極參與。

劉兆佳指，中央未來除了應對「暴亂」等情況，在經濟、民生問題上都積極參與和介入。 （資料圖片）

劉兆佳表示，中央一直關心香港的經濟、民生事項，希望特區政府能夠更有力和積極地處理有關問題。他稱，現時最重要的民生問題是房屋問題，不少市民置業有困難，居住狹窄的居住環境，不能有良好居住環境，故中央將會大力支持政府克服障礙。

劉兆佳認為，駱惠寧這次落區探訪，希望發放的信息是不想外界認為中央偏重財團和工商界的利益，對基層人士更為關注。他又指，中央未來除了應對「暴亂」等情況，在經濟、民生問題上都會積極參與和介入。

駱惠寧到訪九龍深水埗的一名劏房戶家中時稱，希望社會各界、各團體、各企業，都能為恢復經濟、增加就業、紓解民困做出努力。（中聯辦圖片）

駱惠寧今日先到訪港島小西灣74歲吳婆婆家中，他提及，相信在特區政府帶領下，香港能穩控疫情，恢復正常經濟社會秩序。另外他到訪九龍深水埗的一名劏房戶徐生家中時稱，希望社會各界、各團體、各企業，都能為恢復經濟、增加就業、紓解民困做出努力，強調只要有就業才會有收入，可維持和改善生活。